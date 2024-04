Sénégal : 300 milliards FCFA arrivent dans les caisses de l’État

Les Sénégalais ont choisi Bassirou Diomaye Faye pour présider à la destinée du pays. Durant son mandat de 5 ans, le leader du PASTEF va s’évertuer à construire un environnement propice au développement du pays de la Teranga. Le tandem Faye-Sonko a de grandes ambitions pour le Sénégal. La liste du gouvernement a été dévoilée il y a quelques jours et la nouvelle équipe dirigeante est prête à aller au charbon pour le bien-être de la population sénégalaise.

Il faudra mobiliser des ressources financières pour enclencher certains projets structurants. À cet effet, notre confrère sénégalais, Walfadjri a indiqué que dans les jours à venir, les caisses de l’État seront renflouées à hauteur de 324 milliards de francs CFA. D’où provient cette somme colossale ? Selon des sources concordantes, il s’agit de fonds provenant de partenaires techniques et financiers qui sont destinés à combler le déficit budgétaire du Sénégal.

Publicité

Plusieurs sources au sein de la presse sénégalaise affirment que les 324 milliards de FCFA arrivent à point nommé et représentent une bouffée d’oxygène pour le nouvel exécutif sénégalais. Ce financement était suspendu depuis le mois de janvier à cause des tensions socio-politiques qui ont ébranlé le pays. Boucler le budget de l’année en cours a toujours été un casse-tête pour la plupart des gouvernements africains.

Parfois, il faut faire des pieds et des mains pour mobiliser les ressources financières. Très souvent, il y a un profond déficit qui apparaît et c’est à ce niveau qu’il faut user de stratégie pour combler le vide. Le gouvernement Sonko s’est ainsi enlevé une grosse épine du pied et pourra coordonner sans crainte les différentes dépenses indispensables au fonctionnement de l’État.