Sénégal : Bassirou Diomaye Faye attendu en Gambie

Bassirou Diomaye Faye a endossé pleinement son costume de président de la République. De grands chantiers attendent le 5ᵉ président de l’histoire du Sénégal. Le duo Faye-Sonko a la lourde mission de présider à la destinée de millions de compatriotes. Ces derniers mois, le pays de la Teranga a connu de nombreux soubresauts socio-politiques.

La cote du pouvoir de Macky Sall avait fortement chuté et les Sénégalais avaient soif d’une nouvelle manière de gouverner. Dans l’esprit de nombreux Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye est le symbole de la rupture et il sera attendu au tournant. Pour sa première visite officielle à l’étranger, le président sénégalais s’est rendu en Mauritanie. Il s’est entretenu avec son homologue, Mohamed Ould Ghazouani.

Rappelons que ce dernier avait participé à la cérémonie de prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye, le 2 avril dernier. Selon les services gouvernementaux, le dirigeant sénégalais est attendu ce samedi 20 avril en Gambie. Les deux nations entretiennent une riche histoire et les deux peuples ont plusieurs intérêts en commun. Il faut dire que Bassirou Diomaye Faye suit les traces de son prédécesseur.

En effet, lors de son élection victorieuse en 2012, Macky Sall avait aussi effectué ses deux premières visites en Mauritanie et en Gambie. Après la Gambie, des sources concordantes indiquent que le président sénégalais va se rendre dans plusieurs autres pays de la sous-région. Bassirou Diomaye Faye est entrain de prendre ses marques. Pour réussir sa mission, il doit s’atteler à entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Le Sénégal s’apprête à exploiter ses gigantesques gisements de pétrole et de gaz. Pour exploiter le plein potentiel de ses filons, il faut de la stabilité, une symbiose avec les pays voisins et une aura à l’international.