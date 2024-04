Sénégal : Macky Sall fait ses adieux à ses collaborateurs dans une lettre

Ce mardi 2 mars, Macky Sall va officiellement transmettre le pouvoir au jeune Bassirou Diomaye Faye. Il y a quelques jours, le secrétaire général du PASTEF s’est imposé haut la main à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle. Bassirou Diomaye Faye, porté par une large coalition, n’a laissé aucune chance à ses principaux challengers.

Seul Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle, a enregistré un score honorable (30% des voix). Des ténors tels que Khalifa Sall et Idrissa Seck n’ont pas fait le poids. À partir de ce 2 mars, Bassirou Diomaye Faye va devenir le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Après avoir passé 12 ans à la tête du Sénégal, Macky Sall se prépare à commencer une nouvelle vie.

En effet, comme l’a annoncé la présidence de la république sénégalaise, il y a quelques jours, Sall va désormais endosser le costume d’envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète). Dans une lettre d’adieu, l’ex-président sénégalais a tenu à remercier l’ensemble de ses collaborateurs et particulièrement ses sympathisants réunis au sein de l’Alliance Pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Dans sa lettre, Macky Sall a signifié que la vie des partis politique est rythmé par des divers cycles et qu’il faut apprendre à avancer aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Il a exhorté ses partisans à demeurer digne et de poursuivre le processus d’ancrage de l’idéologie du parti. Il appelle ses sympathisants à prendre des initiatives novatrices qui vont apporter de la plus-value dans la vie des Sénégalais.

« Mes chers camarades, de l’APR Yaakaar, je reste le Président du Parti et serai toujours avec vous, toujours à vos côtés, pour défendre les acquis de notre pays et dicter à l’histoire de nouvelles conquêtes pour que les aspirations de notre peuple se traduisent en réalité » dira Macky Sall. Le pays de la Teranga va écrire un nouveau chapitre de son histoire avec un remodelage du Landerneau politique national.