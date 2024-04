Sénégal : « on va traverser des épreuves difficiles… » la déclaration choc du président Faye

Après avoir été élu 5ᵉ président de l’histoire du Sénégal, le plus dur commence pour Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Ces dernières années, le pays de la Teranga a connu de nombreux soubresauts socio-politiques. Avec le succès de la récente élection présidentielle, le pays d’Afrique de l’Ouest peut s’ouvrir de nouveaux horizons.

Bassirou Diomaye Faye aura droit à un mandat de 5 ans pour consolider les acquis de son prédécesseur et dégager de nouvelles perspectives pour le peuple sénégalais. Gouverner un pays n’est pas chose aisée et Bassirou Diomaye Faye sera jugé devant le fait accompli. En remportant avec brio l’élection présidentielle, le peuple sénégalais a démontré qu’il avait soif de changement et le tandem Faye-Sonko illustre ce renouveau.

Le samedi 6 avril dernier, le président sénégalais a initié une rencontre avec les cadres du PASTEF et les ténors de la coalition qui l’ont soutenu dans sa marche pour accéder au fauteuil présidentiel. S’exprimant sur l’héritage qu’a laissé Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye a livré ceci : « Il faut que l’on détermine comment nous allons cheminer ensemble ces cinq prochaines années. Nous allons traverser beaucoup d’épreuves à cause de la situation déplorable que nous avons trouvée ».

En faisant cette déclaration, le dirigeant sénégalais veut-il sous-entendre que son prédécesseur a laissé des « nids de poule » sur la route. Cependant, des têtes fortes de l’ancien régime estiment que Macky Sall a laissé un héritage de grande qualité au nouveau président afin qu’il réussisse sa mission. Mamadou Moustapha Ba, ex-ministre des Finances, a notifié que Macky Sall a laissé à son successeur un budget record de 7000 milliards pour 2024. Moustapha Ba a ajouté que Macky Sall laisse le Sénégal dans un très bon état comparativement à sa situation de 2012. Cet héritage, selon l’ex-ministre, va être d’une grande aide à Bassirou Diomaye Faye.