Sénégal : un ultimatum lancé aux ex-ministres de Macky Sall

Bassirou Diomaye Faye dispose d’un mandat de 5 ans pour dérouler son programme. Le président sénégalais a de grandes ambitions pour son pays et il mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif. Le potentiel du pays de la Teranga n’est plus à démontrer. Avec les gisements annoncés de pétrole et de gaz, le pays d’Afrique de l’Ouest s’apprête à basculer dans une autre dimension.

Le tandem Faye-Sonko a toutes les cartes en mains pour faire du Sénégal un eldorado. Le président sénégalais a aussi promis de construire un écosystème favorable à la pratique de la bonne gouvernance. L’assainissement des finances publiques et la réduction du train de vie d’État sont une priorité pour la nouvelle équipe dirigeante du Sénégal.

Suite aux différentes passations de service, le gouvernement a sommé les ex-ministres de Macky Sall de restituer leurs véhicules de fonction et de quitter les logements de fonction. L’ultimatum pour les véhicules de fonction prend fin ce lundi 22 mars. En ce qui concerne les logements de fonction, les anciens ministres ont jusqu’à deux mois pour débarrasser les lieux.

Selon les médias sénégalais, la présidence a adressé un courrier à tous les anciens membres du gouvernement de Macky Sall afin que chacun d’eux s’organise pour éviter des situations imprévues. Toujours selon la presse sénégalaise, les autorités se sont données les moyens d’obtenir la liste de toutes les personnes bénéficiaires de véhicules de l’État (le nombre, la marque et l’année de livraison).

Avec cette liste, il sera difficile pour les ex-ministres de passer par des subterfuges afin de ne pas restituer l’ensemble des voitures. Bassirou Diomaye Faye envoie un signal fort. Il prône la tolérance zéro contre la gabegie et le laxisme au plus haut sommet de l’État. On ose croire qu’il sera également intransigeant au sein de sa propre équipe pour donner l’exemple.