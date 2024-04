Syrie: l’Iran menace Israël

L’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a réaffirmé sa position hostile envers Israël suite à une attaque dévastatrice sur le sol syrien. Cette attaque, qui a eu lieu le 1er avril, a ciblé le consulat iranien à Damas, faisant 16 victimes, dont sept membres des Gardiens de la Révolution, l’élite militaire de l’Iran.

L’Iran et la Syrie ont attribué cette attaque à Israël, bien que ce dernier n’ait pas confirmé son implication. En réponse à cette attaque, l’ayatollah Khamenei a déclaré lors d’un discours diffusé en direct pour l’Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan : «Le régime maléfique a fait une erreur (…) il doit être puni et il sera puni».

Publicité

Cette attaque a exacerbé les tensions régionales, déjà tendues en raison du conflit en cours dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, soutenu par l’Iran. L’Iran avait déjà promis de riposter à cette attaque.

L’Iran, un allié fervent du président syrien Bachar al-Assad, a des «conseillers militaires» en Syrie, un pays en guerre depuis 2011. Israël, de son côté, a déclaré qu’il ne permettrait pas à l’Iran de s’implanter à sa frontière et a mené des centaines de frappes en Syrie contre des positions du pouvoir syrien, des groupes pro-iraniens et des cibles militaires iraniennes.

La rivalité entre Israël et l’Iran est une saga géopolitique complexe, mêlant des tensions historiques, religieuses et stratégiques. Leurs désaccords sur des questions telles que le programme nucléaire iranien et le soutien présumé de l’Iran aux groupes hostiles à Israël ont alimenté un climat de confrontation persistant dans la région.