Un crash évité de justesse entre un avion et un drone

Une nouvelle catastrophe aérienne évitée de justesse. En effet, un avion de la British Airways, reliant la ville d’Athènes, en Grèce, à celle de Londres, en Grande-Bretagne, a failli entrer en contact avec un drone, alors qu’il se trouvait à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol. À son bord se trouvaient 180 personnes. C’est la première fois qu’un tel incident a failli se produire.

Nous sommes le 3 janvier 2024. Ce jour-là, l’Airbus A321 de la compagnie aérienne British Airways termine son trajet entre Athènes et Londres. Il survole Sevenoaks et entre ainsi dans la file d’attente des avions qui doivent atterrir dans les minutes qui suivent. Mais de manière très surprenante, les pilotes aperçoivent un drone qui vole à près de 24 fois la hauteur maximale autorisée.

Heureusement, le drame a été évité et la collision n’a pas eu lieu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer ce qui a bien pu se passer et comment on en est arrivé à une telle situation. Malheureusement, l’opérateur du drone n’a pas été retrouvé. Si jamais il venait à être retrouvé, ce dernier pourrait risquer 5 ans d’emprisonnement, notamment pour la mise en danger de la vie d’autrui.

Il faut dire que le drone s’est (très) dangereusement rapproché de l’avion. Le personnel de bord a affirmé que l’engin se trouvait à environ 1.5 mètre au-dessus de leur air et a à peine 9 mètres du cockpit. À ces vitesses et ces hauteurs-là, le moindre risque doit être évité afin d’assurer à tous les passagers, une arrivée en toute sécurité. Pour autant, ce type de situation est de plus en plus fréquent.

Les drones sont en fait aspirés par le moteur à réaction. Ils peuvent aussi venir s’encastrer contre le pare-brise ! Et sur internet, on retrouve une multitude d’équipements pour outrepasser les limites imposées. Un drone est supposé ne pouvoir voler que jusqu’à 400 mètres de hauteur. Or, un simple patch à acheter sur internet permet de brouiller les capteurs. En outre, des batteries complémentaires peuvent être installées pour permettre aux drones de s’élever à de grandes hauteurs.