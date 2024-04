Un sous-marin de combat révolutionnaire mis au point dans ce pays arabe

Highland Systems, une entreprise enregistrée aux Émirats Arabes Unis, a récemment mis au point un sous-marin nommé Kronos, porteur de promesses révolutionnaires pour l’avenir de la navigation sous-marine. Le sous-marin, capable de transporter jusqu’à dix passagers, se distingue par ses innovations majeures qui pourraient bien redéfinir les normes de production des submersibles à travers le monde.

Le constructeur met en avant le design novateur de la coque du Kronos, conçu pour réduire significativement la consommation de carburant. Cette avancée, combinée à un moteur électrique, permet au sous-marin d’atteindre des vitesses impressionnantes de 50 km/h, tout en restant presque indétectable grâce à sa capacité à absorber les signaux radar et à éviter les détections par sonar.

Publicité

Le Kronos est également équipé pour divers types de missions maritimes, allant de la surveillance côtière à la reconnaissance, en passant par les évacuations militaires et les attaques ennemies. Son arsenal comprend un système de frappe capable de porter six missiles et des torpilles Black Scorpion, ajoutant une dimension stratégique considérable à ses fonctionnalités.

D’après Oleksandr Kuznetsov, l’un des développeurs, le sous-marin bénéficie d’attributs technologiques avancés tels qu’une chambre de pression, une sortie pour plongeurs, et un système de contrôle à distance qui lui permet d’opérer en mode drone. Cela augmente sa manœuvrabilité et sa polyvalence, lui permettant d’effectuer des manœuvres complexes pour esquiver des menaces.

Le Kronos a une autonomie impressionnante de 54 heures en une seule charge et peut couvrir une distance de 1000 kilomètres sans nécessiter de navire porteur. Cela est rendu possible grâce à des batteries puissantes, des générateurs et un compresseur qui assure l’approvisionnement en air de l’équipage lors de l’émergence.

Ce projet a bénéficié de l’expertise de concepteurs ukrainiens qui ont collaboré avec Highland Systems pour intégrer des technologies de pointe dans la conception du sous-marin, affirmant ainsi le rôle croissant de l’innovation internationale dans le développement de solutions de défense avancées.