USA – Chine: Biden veut lancer une nouvelle offensive

Dans une démarche politique visant à galvaniser le soutien des travailleurs américains, le président Joe Biden a récemment annoncé son intention de tripler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium en provenance de Chine. Cette décision, dévoilée dans un communiqué de la Maison-Blanche, vise à contrer ce que l’administration américaine qualifie de « compétition injuste » pour les ouvriers du pays.

La justification avancée par le président Biden repose sur les politiques et subventions chinoises accordées à leurs industries de l’acier et de l’aluminium, des pratiques perçues comme préjudiciables aux intérêts économiques des États-Unis. Cette initiative intervient alors que Joe Biden se trouve en pleine campagne pour sa réélection, cherchant à se positionner comme le champion des travailleurs et des syndicats.

Le choix de Pittsburgh pour cette annonce n’est pas anodin. Cette ville de Pennsylvanie, autrefois fleuron de l’industrie, symbolise les défis et les aspirations de la classe ouvrière américaine. En s’adressant à cette communauté, Joe Biden espère consolider son image de défenseur des intérêts des travailleurs, un terrain où son rival, l’ancien président Donald Trump, cherche également à marquer des points.

En effet, la rivalité pour le soutien des cols-bleus est une constante dans le paysage politique américain, et Donald Trump n’a pas tardé à réagir aux annonces de Joe Biden. En promettant une augmentation significative des droits de douane en cas de retour au pouvoir, Trump cherche à réaffirmer son engagement envers les travailleurs américains, mettant ainsi en lumière la compétition féroce qui règne dans cette arène électorale cruciale.

Cette décision de Joe Biden s’inscrit également dans un contexte plus large de confrontation avec la Chine. En lançant une enquête sur les pratiques commerciales déloyales de la Chine dans des secteurs clés tels que la construction navale et le transport maritime, l’administration américaine cherche à répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales. Ces dernières accusent la Chine d’adopter des politiques agressives et interventionnistes, mettant ainsi en péril les emplois et les industries américaines.