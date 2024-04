Les changements climatiques posent de sérieux défis aux agriculteurs californiens, affectant la disponibilité de l’eau et exacerbant les conditions météorologiques extrêmes qui menacent les cultures. La Californie, qui produit plus de la moitié des fruits et légumes des États-Unis sur environ 30 700 km² de terres agricoles, se trouve particulièrement vulnérable. Ces problèmes climatiques risquent de compromettre la sécurité alimentaire de l’état si des mesures adaptatives ne sont pas prises rapidement.

C’est dans ce contexte que la société sud-africaine Aerobotics, spécialisée dans l’intelligence artificielle, intervient pour transformer ces défis en opportunités. Utilisant des drones équipés de capteurs avancés, Aerobotics cartographie plus de 240 000 hectares de terres agricoles aux États-Unis, où les données recueillies permettent une gestion optimale de l’irrigation et de la santé des plantations. Ce processus technologique aide à maximiser l’utilisation des ressources en eau de plus en plus limitées et à combattre efficacement les maladies des cultures.

Publicité

En Californie, la société a établi son plus grand marché, où elle aide les agriculteurs à naviguer dans les difficultés imposées par le climat en fournissant des analyses précises et en temps réel. Les images et données capturées par les drones sont analysées par l’IA pour détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques, permettant des interventions ciblées et donc plus économiques.

Le système d’IA d’Aerobotics offre également des outils prédictifs qui améliorent les décisions de gestion des exploitations. En analysant la croissance et la santé des arbres et des fruits, les agriculteurs peuvent prévoir le rendement des récoltes avec une précision accrue, ce qui est crucial pour la planification de la production et la gestion des stocks.

Le fondateur James Paterson, inspiré par son expérience personnelle sur les fermes de fruits en Afrique du Sud, dirige cette initiative qui non seulement augmente le rendement des cultures mais renforce également la résilience des pratiques agricoles face aux changements environnementaux. Le siège de la compagnie, situé à Cape Town, continue de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs à travers le monde, y compris les États-Unis.

Ce partenariat technologique entre Aerobotics et les agriculteurs américains démontre comment l’innovation issue de l’Afrique peut soutenir de manière significative la durabilité et la productivité agricoles aux États-Unis, faisant face à des défis environnementaux de plus en plus complexes.