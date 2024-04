USA: Donald Trump frappe un gros coup face à Joe Biden

La guerre des dons entre Donald Trump et Joe Biden a connu un nouveau tournant ce samedi en Floride, où l’ancien président républicain a organisé une soirée de collecte de fonds monumentale. Réunissant plus de 50 millions de dollars, cette levée de fonds a dépassé les attentes, marquant un point significatif dans la préparation de l’élection présidentielle de 2024, qui s’annonce déjà comme la plus coûteuse de l’histoire américaine.

L’événement, orchestré par le milliardaire John Paulson, a bénéficié de l’appui de donateurs de haut vol, certains ayant auparavant hésité à se rapprocher de Trump. Parmi eux, des figures comme Robert Bigelow, magnat de l’hôtellerie et du secteur aérospatial, et John Catsimatidis, propriétaire d’une chaîne d’épiceries de renom. Cette soirée à Palm Beach, non loin de la luxueuse résidence Mar-a-Lago de Trump, a rassemblé des soutiens financiers cruciaux pour la campagne, ainsi que des alliés politiques, dont d’anciens rivaux des primaires républicaines.

Publicité

Face à cette démonstration de force, l’équipe de campagne de Joe Biden a qualifié le montant récolté lors de sa propre levée de fonds à New York, bien que record pour le camp démocrate avec 26 millions de dollars, de « désespéré » en comparaison. Les critiques ne se sont pas fait attendre de la part de Biden, qui a rapidement pointé du doigt l’événement de Trump comme un rassemblement de milliardaires cherchant à profiter de réductions d’impôts au détriment de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.

Cette course aux finances entre les deux camps n’est pas nouvelle, mais elle prend une tournure particulièrement intense à l’approche des élections. Alors que les caisses de campagne de Biden sont actuellement mieux fournies, Trump, malgré les défis juridiques auxquels il est confronté, a réussi à mobiliser un soutien financier important, signe d’une base fidèle et d’un réseau de donateurs prêts à s’engager.

Dans cette bataille électorale où chaque dollar compte, l’argent devient un enjeu central, symbolisant à la fois la capacité à mener une campagne efficace et le soutien populaire et financier dont bénéficie chaque candidat. Cette levée de fonds record pour Trump non seulement renfloue les caisses de sa campagne, mais envoie également un message fort quant à son influence et son pouvoir de mobilisation au sein du Parti républicain et au-delà.