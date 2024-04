USA: l’armée de plus en plus équipée d’armes futuristes

C’est un fait, face aux évolutions technologiques, les forces armées sont, elles aussi, forcées de s’adapter. On le voit notamment sur le terrain en Ukraine, où les drones sont de plus en plus utilisés par les forces armées pour aller toucher l’ennemi de manière très directe, très brutale.

Et aux États-Unis, la question de l’intégration des nouvelles technologies au sein de l’armée est prise très au sérieux. Pour preuve, en Californie, des technologies véritablement futuristes ont été testées à l’occasion d’un grand exercice, baptisé “Projet Convergence Capstone 4”. Un véritable saut dans l’avenir, avec l’arrivée d’armes et d’équipements qui semblent tout droit sortis d’un film de science-fiction.

Un exercice grandeur nature, avec de nouvelles technologies

En effet, à l’occasion de ces exercices au cours desquels des nations partenaires (notamment représentées par le Royaume-Uni, l’Australie ou encore le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande et le Japon), ce sont des chiens robots, des drones de ravitaillement ou encore des casques de réalité augmentée, voire des véhicules autonomes qui ont été déployés, présentés et testés.

Outre la possibilité de démontrer à la face du monde, ce sur quoi les États-Unis sont en train de travailler, cette opération, ce grand exercice, c’est aussi la possibilité d’explorer, dans les conditions du réel, l’intérêt de ces nouveaux équipements. Comme l’affirme le général Randy George, le champ de bataille évolue de manière rapide et parfois insoupçonnée, il faut donc être en mesure de répondre aux évolutions et aux besoins en temps de guerre.

La guerre change, les besoins avec

Enfin, ces exercices sont aussi l’occasion d’inviter toutes les armées du monde, du moins toutes les forces armées invitées à y participer, à elles aussi anticiper. L’objectif n’est pas de pousser pour que tout le monde chamboule ses programmes en matière de défense, mais de peu à peu pousser les alliés et partenaires à sauter le pas et à intégrer les nouvelles technologies dans le quotidien de celles et ceux qui défendent les nations.