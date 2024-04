USA: un vaisseau spatial très spécial bientôt lancé

La technologie se développe très rapidement et, dans certains cas, celle-ci peut avoir des répercussions pour le moins… Inattendues. C’est notamment le cas aux États-Unis ou la NASA (l’agence spatiale américaine) a confirmé le lancement prochain d’un vaisseau spatial plutôt particulier.

En effet, la NASA a confirmé le lancement à venir d’un vaisseau spatial, qui sera propulsé par la lumière. Comment ? Grâce à une voile solaire ! Si cela a de quoi surprendre, ce projet s’inscrit dans le cadre des nombreux tests que mène actuellement l’organisme afin de trouver de nouvelle manière de procéder, moins polluante, mais aussi moins coûteuses et permettant potentiellement de rester plus longtemps dans l’espace.

Une voile solaire, pour aller sur Mars

Ce projet, un peu fou de prime abord, a été baptisé Advanced Composite Solar Sail System (AC3S). Ce dernier partira de Nouvelle-Zélande. Dès qu’il atteindra les 1.000 kilomètres de distance avec la Terre, une voile solaire s’ouvrira alors. Grand de 80 mètres carrés environ, ce dernier captera l’énergie solaire et notamment les photons, qui produiront de l’énergie et lui permettront d’avancer.

La seule inconnue, à ce stade, réside dans le type de matériau qui a été utilisé pour confectionner les bômes (ce sont les barres qui permettent de tenir la voile solaire). En effet, celles-ci, pour convenir à l’espace, se doivent d’être à la fois légères, mais aussi ultra-résistantes. Si l’une d’entre elles casse, c’est potentiellement tout le voile solaire qui pourrait alors disparaître.

La réussite du projet tient à une barre

Afin d’éviter cela, un nouveau composite a été développé. Celui-ci est composé de carbone et de polymère flexible. En cas de réussite totale du projet, alors de plus grands vaisseaux pourraient être construits. Certains projets pourraient même permettre d’avoir des voiles de plus de 2.000 mètres carrés, permettant ainsi d’imaginer des missions plus importantes, pouvant mener l’Homme vers la Lune, voire même… Vers Mars !