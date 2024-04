Visas Schengen en Afrique: voici les 3 pays avec le plus grand nombre de rejets

L’Europe attire bon nombre d’entrepreneurs africains qui souhaitent notamment s’établir sur le Vieux Continent afin d’y développer leurs affaires. Mais pas que ! Vacances, éducation ou encore tourisme, la région attire énormément. Malheureusement, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir s’y rendre.

En effet, les visas octroyés pour l’espace Schengen ne sont pas garantis ! Certains demandeurs se font effectivement débouter au bout de quelques jours, quelques semaines, et se retrouvent ainsi sans le précieux sésame. Ce sont donc tous leurs projets qui tombent à l’eau, forçant d’ailleurs les gouvernements concernés à devoir œuvrer en interne pour renforcer leurs liens avec l’Europe.

Les pays africains, les plus déboutés

Et ces pays concernés, quels sont-ils exactement ? Les trois pays africains avec le plus grand taux de refus de délivrance de visa pour Schengen sont l’Algérie (179.409 refus sur 392.053 demandes, soit 45,8% de rejet), la Guinée-Bissau (3.611 refus sur 7.990 demandes, soit 45.2% de rejet) ainsi que le Nigeria (39.189 refus sur 86.815 demandes, soit 45.1% de rejet).

Ces chiffres, publiés dans le rapport Henley and Partners, sont assez intéressants, démontrant par la même occasion que sur les 10 pays les plus concernés par les refus de demandes de visa pour Schengen, 7 sont des pays africains. Malgré tout, la demande s’effrite. En effet, en 2014, 16.7 millions de demandes de visas ont été déposées, contre 7.6 millions en 2022.

Un taux de rejet moyen de l’ordre de 30%

Mais pourquoi un tel taux de rejet ? Selon le rapport signé Henley and Partners, les demandeurs de visa, depuis l’Afrique, sont en fait confrontés à de plus importantes restrictions que les demandeurs d’autres régions. Résultat, les autorités européennes ont tendance à plus facilement refuser de délivrer le visa. Cela se traduit par un taux de refus de l’ordre de 30%, en moyenne.