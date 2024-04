WhatsApp: cette technologie populaire débarque bientôt, Meta veut défier des titans

Dans l’arène de l’intelligence artificielle, une nouvelle confrontation titanesque s’annonce entre deux géants : Meta, anciennement Facebook, et ChatGPT. Cette rivalité prend une nouvelle dimension avec l’introduction de Llama 3 et Meta AI, deux armes redoutables dans la quête de domination du marché des chatbots et des assistants IA.

L’annonce fracassante de Mark Zuckerberg résonne comme un défi lancé à ses concurrents. Meta, forte de sa position de société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, ne compte pas se laisser distancer dans la course à l’IA. Face à une concurrence acharnée incarnée par des acteurs tels que ChatGPT et Gemini, Meta a décidé de riposter avec une double offensive : Meta AI et Llama 3.

Publicité

Meta AI, le nouveau venu dans le paysage des assistants IA, promet une expérience révolutionnaire pour les utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Mais ce n’est pas tout, car Meta ne limite pas l’expansion de son IA aux seuls réseaux sociaux. En effet, les casques Quest bénéficieront également de l’assistance de Meta AI, offrant ainsi une expérience immersive inédite à leurs utilisateurs.

L’ambition de Meta ne s’arrête pas là. En intégrant Meta AI directement dans le flux principal de Facebook et en le rendant accessible via un site Web dédié, Meta aspire à faire de son assistant IA le compagnon incontournable de la vie numérique de chacun. L’objectif affiché est clair : devenir l’assistant d’IA le plus intelligent, accessible à tous et partout dans le monde.

Cependant, malgré ses ambitions déclarées, Meta se heurte à quelques obstacles. En effet, bien que Meta AI soit déjà une réalité, sa disponibilité est pour l’instant limitée à la langue anglaise. Cette restriction linguistique peut constituer un frein à son adoption massive à l’échelle mondiale. Néanmoins, Meta a annoncé son intention de déployer rapidement son IA dans tous les pays anglophones, laissant entrevoir des perspectives d’expansion internationale à moyen terme.

En face, ChatGPT ne restera certainement pas les bras croisés. Fort de son expertise dans le domaine des modèles de langage et des chatbots, ChatGPT continuera sans doute d’innover et de perfectionner ses produits pour répondre aux attentes toujours croissantes des utilisateurs.