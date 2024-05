Afrique du Nord: cette ville sera parmi les plus grandes mégalopoles d’ici à 2050

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

En regardant vers l’avenir, il est indéniable que les mégalopoles deviendront les épicentres de la vie humaine à l’échelle mondiale. Avec une urbanisation galopante et une croissance démographique rapide, certaines villes sont destinées à émerger comme des géants urbains incontournables d’ici à 2050.

Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9,3 milliards d’ici à 2050, selon les projections de l’Institute for Economics & Peace, les villes deviendront les centres névralgiques de l’humanité. Cette tendance est particulièrement notable en Afrique du Nord, où une ville en particulier se démarque dans la course effrénée vers le statut de mégalopole. Voici un aperçu des cinq mégalopoles qui pourraient dominer le paysage urbain mondial dans les décennies à venir :

1. New Delhi (Inde) – 49 600 000 habitants

Capitale de l’Inde, New Delhi se trouve au cœur d’une croissance démographique fulgurante. Avec une population en constante expansion, cette mégalopole est confrontée à une série de défis, de la gestion des ressources à la lutte contre la pollution. En 2022, elle était déjà la deuxième mégalopole la plus peuplée du monde, mais elle est bien partie pour prendre la tête du classement d’ici à 2050.

2. Dacca (Bangladesh) – 34 600 000 habitants

Dacca, la capitale et la plus grande ville du Bangladesh, connaît une croissance démographique régulière. Malgré les défis posés par les catastrophes naturelles et les migrations internes, cette mégalopole continue d’attirer les habitants des zones rurales en quête de meilleures opportunités économiques.

3. Tokyo (Japon) – 32 600 000 habitants

Tokyo, la capitale du Japon, est depuis longtemps l’une des métropoles les plus dynamiques du monde. Cependant, avec une natalité en déclin, la ville pourrait perdre sa place de leader dans le classement des mégalopoles mondiales. Néanmoins, elle demeure une plaque tournante culturelle et économique majeure en Asie.

4. Le Caire (Égypte) – 32 600 000 habitants

Le Caire, la plus grande ville d’Égypte et d’Afrique, est confronté à des défis majeurs liés à la surpopulation, à la pollution et à la pauvreté. Malgré ces obstacles, cette mégalopole reste un centre vital pour la région du Moyen-Orient, attirant des millions d’habitants à la recherche d’opportunités.

5. Bombay (Inde) – 32 400 000 habitants

Bombay, capitale de l’État indien du Maharashtra, est en pleine expansion grâce à l’afflux de migrants ruraux en quête d’emploi. Cette croissance démographique rapide présente des défis en matière d’infrastructures et de qualité de vie, mais la ville continue d’attirer de nouveaux arrivants grâce à son dynamisme économique.

Ces cinq villes, parmi d’autres, sont sur la voie de devenir les mégalopoles dominantes de demain, façonnant ainsi le paysage urbain mondial d’ici à 2050.