Afrique: un accord historique pour révolutionner l’agriculture

Photo d'illustration : un champ de maïs

Le Groupe OCP et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont récemment conclu un partenariat ambitieux visant à transformer le secteur agricole en Afrique. Cet accord, salué comme une initiative historique, s’inscrit dans une volonté commune de surmonter les obstacles majeurs qui entravent le potentiel agricole du continent.

Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe OCP s’engage à investir 30 millions de dollars pour promouvoir l’utilisation efficace des engrais en Afrique subsaharienne. Cet investissement s’ajoute à l’apport de 40 millions de dollars de l’USAID pour l’extension du projet «Space to Place». Cette collaboration met en avant une enveloppe totale de 100 millions de dollars, destinée à améliorer significativement la productivité agricole sur le continent.

Initiatives Innovantes pour l’Agriculture

Le partenariat se concrétise à travers deux projets phares : «Space to Place» et «Rock Phosphate Amendment». Le projet «Space to Place» utilise des données locales précises sur les sols et le climat pour créer un outil d’aide à la décision, permettant aux agriculteurs d’optimiser l’utilisation des solutions de nutrition des plantes. Ces solutions sont spécifiquement adaptées aux besoins des sols et des cultures, contribuant ainsi à améliorer la santé des sols et à augmenter les rendements de manière durable.

Parallèlement, le projet «Rock Phosphate Amendment» se concentre sur l’impact de l’application de roche phosphatée et de formules nutritionnelles innovantes sur les rendements des cultures et la fertilité des sols. Un système d’aide à la décision sera développé pour guider les agriculteurs dans l’identification des sols et des cultures les plus susceptibles de bénéficier de cette approche.

Une Collaboration Renforcée

Samantha Power, administratrice de l’USAID, lors de sa visite à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a signé l’accord de collaboration avec le Groupe OCP. Elle a souligné l’importance de cette alliance pour faire face à la crise alimentaire mondiale, en utilisant la technologie géospatiale pour fournir des recommandations pratiques aux agriculteurs. Les données recueillies serviront également de base pour des prédictions et des solutions concrètes visant à améliorer les rendements agricoles.

Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP, a exprimé sa satisfaction concernant ce partenariat renforcé. Il a déclaré que cette collaboration permettra de libérer le potentiel des agriculteurs africains, contribuant ainsi à nourrir non seulement l’Afrique, mais aussi le monde, tout en améliorant la santé des sols et en préservant l’environnement.

Un Impact Durable

L’accord, prévu pour s’étendre sur au moins quatre ans, engage d’autres parties prenantes et partenaires à avancer ces initiatives et à encourager leur adoption par les agriculteurs à travers le continent. Les projets visent à apporter des bénéfices tangibles aux millions d’agriculteurs africains, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et le développement durable en Afrique.