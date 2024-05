Maghreb: un major américain entre sur le marché des hydrocarbures

Photo : Reuters

Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, vient de franchir une étape décisive avec la signature d’un protocole d’accord avec le major pétrolier américaine Exxon Mobil. Cet accord, conclu après deux années de négociations intenses, vise à explorer et développer les opportunités d’investissement dans les bassins d’Ahnet et de Gourara, situés dans le sud algérien.

Ce partenariat stratégique, qualifié de « historique » par les dirigeants des deux entreprises, marque l’entrée d’Exxon Mobil sur le marché algérien des hydrocarbures. Les deux parties se sont engagées à mettre en avant l’excellence opérationnelle, l’innovation technologique, ainsi que le respect de l’environnement et les meilleures pratiques de durabilité. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a souligné qu’Exxon Mobil est un pionnier dans le secteur énergétique, apportant une expertise précieuse pour le développement des ressources locales.

Publicité

L’accord porte principalement sur les bassins d’Ahnet et de Gourara, riches en gaz conventionnel et non conventionnel. Ce dernier aspect est particulièrement crucial pour l’Algérie, qui cherche à diversifier ses sources de production énergétique face à l’épuisement des réserves conventionnelles. Le potentiel de ces régions en hydrocarbures de schiste représente une opportunité majeure pour le pays de renforcer sa position sur la scène énergétique mondiale.

John Ardill, vice-président exploration & nouvelles opportunités d’Exxon Mobil, a exprimé sa satisfaction quant à cet accord, le qualifiant de première étape essentielle dans le développement des ressources algériennes. L’intérêt d’Exxon Mobil pour le gaz non conventionnel en Algérie avait été réaffirmé en novembre 2023 lors des travaux de Napec à Oran, où Jonathan Wilson, vice-président Global Ventures, avait mis en avant les atouts du groupe dans l’exploitation des gisements non conventionnels.

Ce partenariat intervient à un moment où l’Algérie redouble d’efforts pour augmenter sa production énergétique et améliorer le climat des affaires afin d’attirer davantage d’investissements étrangers. La coopération avec Exxon Mobil n’est pas seulement une occasion pour le géant américain de renforcer sa présence en Afrique du Nord, mais aussi de se rapprocher de ses marchés européens stratégiques.

L’expertise et la technologie d’Exxon Mobil dans l’exploitation des ressources non conventionnelles, notamment le gaz de schiste, sont perçues comme des atouts précieux pour l’Algérie. Les opérations exemplaires d’Exxon Mobil dans le bassin permien aux États-Unis, une région qui produit plus de 600 000 barils d’équivalent pétrole par jour, illustrent le potentiel de ce partenariat pour le développement durable des ressources algériennes.