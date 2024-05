Armées : le message d’alerte des USA à la Chine et à la Russie 

PHOTO : ISTOCK

Le futur de l’armement se trouve-t-il du côté des armes semi-autonomes, voire totalement autonomes ? Si pour certains experts, la réponse est oui, d’autres craignent que cela soit effectivement le cas. La vie de millions de personnes pourrait ainsi se retrouver entre les “mains” d’outils basés sur l’intelligence artificielle.

Aux États-Unis, de plus en plus de voix s’élèvent pour faire part de leurs craintes concernant la façon dont certaines nations, Chine et Fédération de Russie en tête, pourraient utiliser l’intelligence artificielle, dans le cadre de leurs armes militaires. Un haut fonctionnaire a d’ailleurs pris la parole, pour inviter Pékin et Moscou à faire attention, leur demandant de ne pas laisser l’IA prendre des décisions à la place d’humains spécifiquement entraînés pour ça.

L’IA peut-elle prendre le contrôle de nos armes ?

L’IA est une révolution technique, technologique. Pour autant, son utilisation peut faire peur, notamment dans le cadre militaire. Peut-on réellement laisser l’intelligence artificielle décider si elle peut ou doit tirer ici et là ? Plus que militaire, cette question philosophique a le don d’agiter les consciences. Et du côté américain, la réponse semble aujourd’hui être claire : on ne peut pas, on ne doit pas laisser l’IA choisir s’il est bon ou mauvais de tirer sur telle ou telle cible.

Problème, de plus en plus, on voit apparaître sur le marché de la Défense, des armes dites autonomes ou semi-autonomes. Et récemment, du côté de Vienne, à l’occasion d’une rencontre mondiale sur le sujet, bon nombre de dirigeants ont fait part de leurs craintes en la matière, notamment à l’heure où les tensions internationales sont de plus en plus vives. Que ce soit en Ukraine, du côté de la Chine (avec Taïwan) ou encore du côté de Gaza, les conflits sont de plus en plus nombreux !

Bientôt des armes chimiques ou nucléaires, totalement autonomes ?

Les plus grandes craintes ? Que les armes autonomes soient couplées à l’utilisation du nucléaire ou de certains produits interdits. À ce titre, les USA accusent ouvertement Moscou de violer la convention sur les armes chimiques en utilisant des armes chimiques contre les troupes ukrainiennes. Des traces de chloropicrine, produit utilisé au cours de la première Grande Guerre mondiale, auraient été retrouvées, alors même que cet agent est strictement interdit. Dans le cas d’armes nucléaires autonomes, les conséquences pourraient être dévastatrices.