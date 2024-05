Armement : ce pays du Maghreb va présenter son dernier fleuron avant la fin d’année

Photo: Marines

La course aux armements dans le Maghreb est un reflet des rivalités géopolitiques et des préoccupations sécuritaires de la région. En effet, les tensions entre le Maroc, l’Algérie et d’autres pays voisins ont souvent conduit à des investissements massifs dans les capacités militaires. Ces tensions sont exacerbées par des différends territoriaux, notamment autour du Sahara Occidental, et par la lutte contre le terrorisme et d’autres menaces transnationales. La modernisation des armées est ainsi devenue une priorité pour ces nations, cherchant à garantir leur souveraineté et à maintenir un équilibre stratégique face aux autres puissances régionales.

Le Maroc s’inscrit pleinement dans cette dynamique en s’apprêtant à présenter son premier hélicoptère Apache AH-64E Guardian, la version la plus récente de cet appareil emblématique. Ce dévoilement aura lieu lors du Salon de l’Aéronautique de Marrakech 2024 qui va débuter le 30 octobre. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une commande d’une vingtaine d’appareils auprès de l’avionneur américain Boeing, visant à renforcer significativement les capacités de défense du royaume chérifien.

Publicité

La livraison du premier hélicoptère Apache AH-64E est attendue pour la fin septembre ou début octobre 2024, marquant le début d’une série de livraisons qui s’échelonneront jusqu’à mi-2026. Les responsables chez Boeing, pensent que l’achat de ces appareils avancés offre un atout stratégique significatif pour la défense marocaine. Parmi les capacités de l’Apache AH-64E, on compte un canon de 30 mm capable de tirer 600 coups par minute.

L’Apache AH-64E se distingue également par ses dispositifs modernisés de navigation et de poursuite de cibles, opérationnels de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions climatiques. Cet appareil est donc l’un des hélicoptères d’attaque les plus performants au monde, offrant au Maroc une capacité de projection de force et une précision redoutables.

Le contrat d’acquisition de ces hélicoptères, signé en juin 2020, s’inscrit dans le cadre du programme Foreign Military Sales (FMS) du gouvernement américain. Ce programme vise à faciliter la vente de produits de défense et de matériel militaire à l’étranger, permettant ainsi aux forces armées marocaines de bénéficier des dernières avancées technologiques en matière d’armement.

La présentation imminente du premier Apache AH-64E Guardian par le Maroc au Salon de l’Aéronautique de Marrakech symbolise une étape cruciale dans la modernisation de ses forces armées. Elle illustre également l’engagement du royaume à maintenir une position de force dans le paysage géopolitique complexe du Maghreb, tout en répondant aux défis sécuritaires actuels et futurs.