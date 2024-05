Armement : la Russie en possède, la France y a renoncé

Photo DR

L’ère post-Guerre Froide a connu un relatif désarmement nucléaire mondial, mais récemment, le nucléaire semble regagner sa place dans la stratégie de défense de certaines puissances. Depuis les tensions croissantes à l’échelle globale, notamment en Europe de l’Est, la réapparition de l’arme nucléaire comme un élément central de la dissuasion devient évidente. Historiquement, la distinction entre les armes nucléaires stratégiques, visant à détruire de grandes villes ou des centres de commandement en réponse à des menaces existentielles, et les armes tactiques, ciblant spécifiquement des objectifs militaires sur le champ de bataille, façonne la doctrine nucléaire des pays.

Les armes nucléaires tactiques, ou NSNW (non-strategic nuclear weapons), sont particulièrement sous les feux de la rampe en Russie, qui maintient un large arsenal de ce type. Ce pays effectue régulièrement des exercices impliquant ces armes, affirmant leur rôle dans sa stratégie de défense. En revanche, la France, qui avait adopté ce type d’armement durant la Guerre Froide avec les missiles Pluton, a depuis longtemps renoncé à ces instruments de guerre. La politique française de dissuasion nucléaire se base désormais sur la capacité de ses forces nucléaires à infliger des dommages catastrophiques aux centres de pouvoir d’un potentiel agresseur, empêchant ainsi toute ambition contre ses intérêts vitaux.

Les armes nucléaires tactiques sont des instruments de guerre qui, bien que moins puissants que leurs homologues stratégiques, possèdent une capacité de destruction immédiate et localisée. Durant la Guerre Froide, la France a développé le missile Pluton qui, lancé depuis un châssis chenillé, avait une portée de 120 km et pouvait porter une charge nucléaire équivalente à celle larguée sur Hiroshima. Ces armes étaient destinées à frapper des concentrations de troupes adverses plutôt que des cibles civiles, suivant une logique de guerre tactique nucléarisée.

Cependant, l’utilisation de telles armes pose de sérieux dilemmes éthiques et stratégiques. Le danger réside dans leur capacité à abaisser le seuil d’utilisation de l’arme nucléaire, facilitant potentiellement l’escalade vers un conflit nucléaire à grande échelle. L’existence même d’armes tactiques, moins terrifiantes en apparence, pourrait inciter à une utilisation plus « casuelle », contrairement aux armes stratégiques dont la seule présence suffit à dissuader.

En France, la fin de la Guerre Froide et les perspectives de paix ont mené au démantèlement des missiles Pluton dans les années 90, signifiant un retrait de la logique de guerre nucléaire tactique. Cette décision marque un tournant dans la politique de défense française, privilégiant une approche plus globale et moins immédiate de la dissuasion nucléaire. Aujourd’hui, la France maintient une force de dissuasion basée sur des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et des avions Rafale, éloignant le spectre d’une guerre tactique nucléaire sur le territoire européen.

La différence entre les approches russe et française à l’égard des armes nucléaires tactiques illustre deux philosophies de défense distinctes. Alors que la Russie continue de voir un rôle pour ces armes dans le contexte actuel, la France semble déterminée à éviter une escalade nucléaire en se concentrant sur une dissuasion de plus haute amplitude, mettant ainsi en évidence des visions divergentes sur la sécurité européenne et mondiale.