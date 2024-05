Automobile: ce pays du Maghreb a des ambitions mondiales

Photo Unsplash

De plus en plus de véhicules électriques sont utilisés sur la route, au quotidien. Résultat, les besoins en batteries permettant de faire démarrer et faire rouler ces voitures sur des centaines de kilomètres ont explosé. Si des pays comme la Chine ou les USA souhaitent imposer leur leadership en la matière, certaines nations africaines ne sont pas en reste.

Interrogé à ce sujet à l’occasion d’une séance de questions – réponses, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a confirmé cette nouvelle ambition du Royaume, expliquant que Rabat avait pour objectif de développer sin industrie automobile ainsi que la production de batteries électriques. La finalité ? S’imposer à la tête du classement des pays qui fabriquent ce type de produits industriels.

Le Maroc affiche ses ambitions

C’est dans cette optique que le gouvernement marocain a signé, il y a quelques semaines, un partenariat d’envergure avec BTR New Material Group, un groupe chinois d’investissement, qui a accepté de mettre en jeu 3 milliards de dirhams dans le but d’aider le Maroc à développer une nouvelle usine de production de cathodes, à Tanger. Les cathodes sont un élément indispensable à la production de batteries pour véhicules électriques.

Cette nouvelle usine pourrait permettre de produire jusqu’à 50.000 tonnes de cathodes à l’année. Un projet en deux phases, dont la première permettra de développer jusqu’à 25.000 tonnes par an, d’ici à 2026. Une usine assez grande de taille qui permettra, en outre, de générer de l’emploi (environ 2.500 dans les mois ou les années à venir). Mais le pays est également à la pointe en matière de fabrication de véhicules.

Voitures et batteries électriques au coeur du projet

En effet, le Maroc a produit et exporté 700.000 véhicules en 2023 (ce qui représente 140 milliards de dirhams environ). L’objectif est de doubler cette production d’ici à 4 ans seulement avec un seuil symbolique d’un million de véhicules produits et exportés par le Maroc, en cette même année 2024. Une trentaine d’autres projets sont en cours d’étude, de faisabilité et de réalisation, pour parvenir à atteindre ces objectifs.