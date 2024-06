Maghreb: un groupe arabe va investir dans l’hydrogène vert

La Tunisie fait un pas significatif vers la transition énergétique grâce à un partenariat stratégique avec le groupe saoudien ACWA Power pour la production d’hydrogène vert. Cette collaboration prometteuse a été scellée le 31 mai 2024 lors d’une cérémonie au Palais du Gouvernement à la Kasbah, en présence du Chef du gouvernement Ahmed Hachani et du directeur général d’ACWA Power, Marco Arcelli.

La cérémonie a également réuni plusieurs figures importantes telles que la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, et le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul. Tous ont salué cet accord comme un catalyseur pour le développement des énergies renouvelables en Tunisie.

Le Chef du gouvernement a mis en lumière les relations historiques entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, soulignant que cet accord renforce ces liens tout en alignant la Tunisie sur des objectifs énergétiques durables. Hachani a insisté sur le fait que la Tunisie considère la production d’énergies alternatives comme une priorité stratégique face aux défis climatiques actuels, tout en préservant les intérêts des générations futures.

De son côté, Marco Arcelli a présenté les avantages clés de ce projet, en mettant en avant le potentiel naturel de la Tunisie et sa proximité géographique avec le marché européen, ce qui la place en tête pour la promotion de projets novateurs. ACWA Power, déjà présent dans 12 pays, apportera son expertise en matière de développement, d’investissement et d’exploitation de projets énergétiques et hydriques.

L’accord signé inclut la mise en place d’une infrastructure avancée pour la production d’hydrogène vert, intégrée aux énergies renouvelables avec une capacité totale d’environ 12 gigawatts. La première phase du projet prévoit la production d’électricité à partir de 1,7 gigawatt d’énergie solaire photovoltaïque et de 2,4 gigawatts d’énergie éolienne. Des équipements de stockage seront installés pour garantir un approvisionnement continu en électricité.

Un élément clé de cette infrastructure est la construction d’une station de dessalement d’eau de mer capable de produire 50 000 m3 par jour, ajustable selon les besoins. En parallèle, une unité de production d’hydrogène utilisant la technologie avancée d’électrolyse, d’une capacité de 2 gigawatts, sera mise en place, avec des unités de stockage d’hydrogène vert et des pipelines de transport.

En outre, une unité de production d’ammoniac, destinée à l’exportation, sera installée, avec une production initiale d’environ 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an. Cette phase du projet, nécessitant un investissement de 6,2 milliards de dollars, marque le début d’un engagement à long terme visant à augmenter la capacité énergétique renouvelable et la production d’hydrogène vert au-delà de 600 000 tonnes par an.