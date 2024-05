Aviation: voici les 10 meilleures compagnies aériennes au monde

Photo Unsplash

Dans le monde, de plus en plus de personnes voyagent en avion. C’est un moyen rapide de rejoindre une destination, mais aussi sécurisé et pas forcément plus onéreux que le train voir la voiture. Mais avec quelle compagnie aérienne voyager ? AirlineRatings.Com vient justement de dévoiler son classement des meilleures compagnies aériennes au monde.

Sécurité au sein des appareils, âge moyen de la flotte (du personnel de bord), mais aussi évaluation des passagers, rentabilité (rapport qualité-prix), investissements et qualité de l’offre de même que rapports professionnels et empreinte carbone, de nombreux éléments ont été pris en compte pour permettre de ressortir un classement qui se veut le plus complet, mais aussi le plus objectif possible.

Quelle est la meilleure compagnie aérienne au monde ?

In fine, c’est Qatar Airways qui remporte la palme. En effet, la compagnie aérienne qatarie a été nommée comme étant la plus efficace au monde. Ce sont surtout sa cohérence ainsi que son très haut niveau de prestation de services qui ont été loués par les personnes qui ont été écoutées lors de ce vote. Suivent ensuite Air New Zealand, ainsi que Korean Air, Cathay Pacific Airways et Emirates, la compagnie aérienne émiratie.

Dans le détail, la compagnie aérienne Qatar Airways a aussi reçu le prix de la meilleure qualité de nourriture à bord, de même que les meilleures boissons. Emirates, bien que cinquième de ce classement, repart avec les meilleures notes en matière de divertissement en vol et de meilleurs vols en économie – premium. Qantas pour sa part, neuvième de ce top, remporte le prix des meilleurs salons de bord.

Un top 10 très serré

Du point de vue environnemental, c’est Etihad Airways qui a été louée tandis que Singapore Airlines a remporté le prix de la meilleure première classe. Pour ce qui est des prestations à bord, proposées par l’équipage, c’est Virgin Australia qui remporte la palme. En bref, dans le top 10, c’est finalement assez serré avec des compagnies aériennes qui ont toutes remporté quelque chose.

Voici un récapitulatif du top 10 :