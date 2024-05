Bénin : des présumés voleurs de bœufs interpellés à Tchatchou

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le jeudi 23 mai dernier, les éléments du commissariat de l’arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou ont mis la main sur des présumés voleurs de bœufs. La police a également interpellé d’autres individus à Tékparou et à Parakou.

Les plaintes récurrentes pour vol de bœufs dans la circonscription de compétence du commissariat de l’arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou ont amené les fonctionnaires de Police y résidant à redynamiser leur réseau de renseignement en vue d’appréhender les membres de ce réseau de voleurs. Ainsi, le jeudi 23 mai 2024, les forces de l’ordre ont mis la main sur le principal mis en cause et deux de ses comparses. Poursuivant les investigations, des équipes de la police républicaine ont aussi effectué des descentes successives à Tékparou et à Parakou. Ces déplacements des forces de l’ordre ont été couronnés par l’interpellation de deux autres individus soupçonnés d’appartenir au réseau de hors-la-loi qui trouble la quiétude des citoyens résidant dans ces localités. Tous ces présumés voleurs épinglés par les forces de l’ordre seront présentés aux autorités judiciaires dans les jours à venir pour répondre des faits qui leur sont reprochés.