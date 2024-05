Bénin : le 1ᵉʳ chargement de pétrole nigérien en route pour la Chine

Port de cotonou (Photo DR)

Au port de Sèmè-Podji, un navire chinois vient de compléter le chargement de pétrole brut nigérien, marquant une étape clé dans le commerce de ressources naturelles entre le Niger et la Chine. L’opération s’est achevée tôt dans la matinée du dimanche 19 mai 2024, avec à son bord un total de 1 000 000 de barils de pétrole. Cette expédition, d’une capacité de 160 000 mètres cubes, s’est effectuée sans la présence de représentants officiels des gouvernements béninois ou nigérien, selon des sources au ministère des Mines.

Ce développement survient dans un contexte de tensions récentes entre le Bénin et le Niger concernant les exportations de pétrole. Les autorités béninoises avaient précédemment imposé un blocus, interdisant l’embarquement de pétrole nigérien, suite à des différends sur les formalités requises par l’accord bilatéral d’exportation. Cependant, le blocus a été levé le 15 mai après que le Niger a satisfait aux exigences convenues, permettant ainsi la reprise des opérations de chargement.

Le processus de chargement, qui a débuté le vendredi 17 mai et s’est étendu sur près de trois jours, a été supervisé par les responsables et les employés de Wapco, la société gérant l’oléoduc reliant le Niger au Bénin. Ce pipeline est essentiel pour acheminer le pétrole brut nigérien jusqu’au terminal maritime de Sèmè-Podji, d’où il est ensuite exporté vers des marchés internationaux comme la Chine.

Enfin, les autorités béninoises ont précisé que l’autorisation délivrée pour ce chargement était à la fois provisoire et ponctuelle. Elles attendent désormais du Niger une approche plus conforme et moins conflictuelle, dans l’espoir d’une normalisation continue des relations bilatérales. Ce premier chargement pourrait ainsi représenter un tournant dans les relations économiques et politiques entre les deux pays voisins.