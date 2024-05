Bénin : Les propos de Kemi Seba fortement critiqués, réaction de Léandre Houngbédji

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Les dernières déclarations de l’activiste Kemi Seba continuent de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. Après un imam, Bertin Koovi, membre du parti Bloc Républicain, et plusieurs Béninois, c’est le porte-parole du gouvernement qui a rebondi sur cette actualité. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, les dernières déclarations du panafricaniste s’inscrivent dans le registre d’une « nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin ».

« Elle fait rire cette accusation »

Selon lui, les différentes déclarations de ce denier sont juste le fruit de son imagination. « Elle fait rire cette accusation », a noté le Secrétaire général adjoint du gouvernement en réponse aux propos de Kemi Seba avant de lui recommander de changer de « lame ». « Il a inventé la présence de légionnaires français dans l’armée. Il faut vraiment qu’il nous montre les légionnaires noirs français », a poursuivi Wilfried Léandre Houngbédji.

« L’armée française a engagé des légionnaires, noirs de peau, qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu’ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l’ennemi, c’étaient des pays qui, comme par hasard, s’opposaient à l’influence française. Des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina Faso », avait accusé Kemi Seba, lors d’une sortie médiatique qu’il a effectuée à Niamey. Les mots du franco-béninois avaient suscité au Bénin beaucoup d’indignation.

Faire la différence entre Talon et le Bénin

C’est le cas par exemple de Bertin Koovi qui a demandé à Kemi Seba de penser au Bénin. « C’est l’honneur du Bénin qui doit être révolté. On peut ne pas aimer Talon, mais, il faut s’en tenir à l’essentiel qu’est la nation béninoise », a-t-il déclaré lors de cette sortie médiatique qu’il a effectuée à Azalaï Hôtel de Cotonou. Pour lui, ceux qui font la lutte contre Talon devrait faire la différence entre la personne du président et le Bénin qu’il dirige. Avant ladite déclaration du Kemi Seba, le député Lazare Sèhouéto s’était prononcé sur les mouvements panafricanistes et ceux qui les dirigent.

Lazare Sèhouéto sur la situation…

« Nous voilà assaillis de toutes parts par des pseudos réflexions dites panafricaniste qui fleurissent sur la pauvreté des idées, la pauvreté matérielle, la pauvreté morale…et tout le monde est panafricaniste et ils croient qu’être panafricaniste c’est de faire le théâtre qui se passe au Burkina Faso,…ce qui se fait au Mali ou au Niger », avait déclaré l’homme politique béninois lors d’un débat organisé par l’Institut des Artisans de Justice et de Paix, Chant d’Oiseau de Cotonou (Iajp/Co) autour du thème : « L’Économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains ».