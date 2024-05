Bénin : résilience économique et perspectives encourageantes, selon le FMI (communiqué)

Romuald Wadagni, ministre de l’Economie et des finances

La République du Bénin a récemment fait l’objet d’une évaluation approfondie de la part du Fonds Monétaire International (FMI), révélant une dynamique économique remarquable malgré les nombreux défis rencontrés. Les conclusions de cette évaluation rendues publiques par un communiqué de presse du FMI mettent en lumière la robustesse de l’économie béninoise et offrent des perspectives encourageantes pour l’avenir.

Une Mission du FMI, dirigée par M. Constant Lonkeng, s’est récemment rendue à Cotonou pour évaluer les progrès du pays dans le cadre de ses programmes de soutien financier. À l’issue de cette mission, un accord a été conclu entre le FMI et le Bénin, permettant le déblocage de fonds significatifs destinés à soutenir les initiatives de développement du pays. Un décaissement de 31,2 millions de DTS au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), ainsi que 19,8 millions de DTS au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), ont été approuvés, témoignant de la confiance du FMI dans la gestion économique du Bénin.

L’économie béninoise a démontré une robustesse notable, affichant une croissance économique estimée à 6,4% en 2023, dépassant ainsi les prévisions. Cette performance est le fruit d’investissements tant publics que privés, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la zone économique spéciale de Glo-djigbé. La dynamique de croissance devrait se maintenir dans les années à venir, portée par le développement continu de cette zone économique et la diversification des sources de croissance. Le gouvernement béninois a également entrepris des réformes dans le domaine de l’éducation, visant à mieux aligner le système éducatif sur les besoins du marché du travail et à garantir une croissance économique pérenne à long terme.

Par ailleurs, le Bénin s’engage résolument dans une politique de consolidation budgétaire, conformément aux normes de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avec pour objectif de ramener le déficit budgétaire global à 3% du PIB d’ici 2025. Cette démarche, conjuguée à une gestion prudente des finances publiques, a permis d’atteindre avec succès les objectifs quantitatifs fixés pour l’année 2023, soulignant ainsi la solidité des bases macroéconomiques du pays.

Les réformes structurelles, intégrant des considérations environnementales, avancent également de manière satisfaisante. Parmi celles-ci, la finalisation des projets de textes d’application pour l’opérationnalisation du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) revêt une importance particulière, démontrant l’engagement du Bénin dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance.

Cependant, malgré ces succès, des défis persistent. La mission du FMI souligne notamment la nécessité de renforcer les actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et régionales, ainsi que des efforts supplémentaires pour améliorer le ciblage des programmes sociaux. De plus, avec une population jeune, l’investissement dans l’éducation et la numérisation est crucial pour capitaliser sur le dividende démographique et assurer une croissance inclusive à long terme. Lire ci-dessous le communiqué de presse du FMI.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 24/146

Le FMI et la République du Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur la conclusion de la quatrième revue au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit et la première revue au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité, et achevé les consultations au titre de l’article IV.

Les autorités Béninoises et l’équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services sur la conclusion de la quatrième revue du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) puis de la première revue de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), et ont achevé les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2024.

L’économie béninoise a fait preuve d’une très forte résilience face aux multiples chocs, soutenue par les investissements publics et privés, notamment en relation à la zone économique spéciale de Glo-djigbé.

Les autorités ont entamé l’année dernière la reconstitution des marges budgétaires et poursuivent la consolidation budgétaire en vue de converger vers la norme de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) d’un déficit budgétaire global de 3 pour cent du PIB d’ici 2025.

Washington. Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Constant Lonkeng, a séjourné à Cotonou du 25 avril au 8 mai 2024, pour tenir des discussions portant sur la quatrième revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et la première revue du programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), et conduire les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2024.

À l’issue de la mission, M. Lonkeng a fait la déclaration suivante :

« J’ai le plaisir d’annoncer que le FMI est parvenu à un accord au niveau des services avec le Bénin sur les engagements du pays qui permettraient la conclusion de la quatrième revue au titre de l’accord mixte MEDC/FEC et de la première revue au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). A la suite de la conclusion de la revue par le conseil d’administration du FMI, le Benin recevra un décaissement de 31,2 millions de DTS (environ 42 millions de dollars) au titre du MEDC/FEC et un décaissement de 19,8 millions de DTS (environ 26 millions de dollars) au titre de la FRD, portant ainsi le montant cumulé des décaissements au titre du MEDC/FEC à 420.8 millions de DTS (soit environ 555 millions de dollars).

« L’économie béninoise a fait preuve d’une très forte résilience face à de multiples chocs, avec une croissance économique estimée à 6,4 pour cent pour 2023, au-delà des attentes, soutenue par les investissements publics et privés. La croissance devrait rester robuste dans les années à venir, à mesure que les activités dans la zone économique spéciale se développent et que la diversification des sources de croissance économique se poursuit. Le Gouvernement a entamé le développement d’une politique éducative qui vise à réduire l’inadéquation éducation-emploi. Ceci permettra à terme de dynamiser le marché du travail pour répondre aux besoins d’une économie en cours de transformation et assurer la robustesse de la croissance à moyen et long terme.

« Les performances au titre du programme sont robustes — tous les objectifs quantitatifs pour fin décembre 2023 ont été atteints, certains avec une marge confortable. La consolidation budgétaire se poursuit, après l’assouplissement budgétaire justifié en période de crise. Les autorités s’engagent à poursuivre la consolidation budgétaire tirée par la mobilisation des recettes, visant à converger vers la norme communautaire de déficit global de 3 pour cent du PIB d’ici 2025. La mise en œuvre remarquable du programme de réformes du Bénin a permis à l’Etat de mobiliser des ressources financières additionnelles auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux, soulignant ainsi l’effet catalytique des décaissements avancés au titre du MEDC/FEC.

« Le programme de réformes structurelles, intégrant les considérations climatiques, avance convenablement. La mission a noté les progrès réalisés dans la finalisation des projets de textes d’application devant conduire à l’opérationnalisation du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) et encourage les autorités à les poursuivre au vu de la finalisation de cette réforme importante et en ligne avec le Programme d’Actions du Gouvernement. Les autorités ont réitéré leur engagement pour la réforme des subventions aux carburants, en tenant compte des spécificités du marché local des hydrocarbures.

« Tout en notant que les performances macroéconomiques exemplaires au cours des années récentes ont permis de réduire la pauvreté, la mission recommande au Gouvernement de renforcer les actions en faveur de la réduction des inégalités entre les régions et les différents groupes de revenus. Dans ce sens, une actualisation du registre social contribuerait à améliorer le ciblage des programmes sociaux à mesure que leur couverture s’étend. De plus, avec un âge médian de 18 ans, une augmentation continue des dépenses budgétaires allouées à l’éducation et l’expansion de la numérisation en cours permettraient de capitaliser le dividende démographique.

« La mission a noté la prise de mesures législatives et règlementaires pour l’encadrement des incitations fiscales et non fiscales dans les zones économiques spéciales et insiste sur la nécessité de la poursuite de la politique de rationalisation des dépenses fiscales. Elle encourage par ailleurs le Gouvernement à poursuivre la rationalisation de son accompagnement de l’économie en veillant à équilibrer les règles du jeu entre tous les acteurs économiques afin de favoriser une croissance inclusive tirée par le secteur privé. Aussi, elle recommande une vigilance accrue face à l’expansion du secteur financier public ces dernières années, quand bien même les indicateurs de stabilité sont largement au vert.

« L’équipe a rencontré son Excellence, le Président Patrice TALON, M. Wadagni, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, M. Bio-Tchané, Ministre d’Etat en charge du Développement et la Coordination de l’action gouvernementale, M. Detchenou, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation , M. Tonato, Ministre de l’Environnement et du Développement durable, M. Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Mme. Tognifodé, Ministre des Affaires sociales et de la Micro-Finance, M. Adambi, Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, M. Assilamehoo, Directeur national de la BCEAO, des hauts fonctionnaires de l’administration béninoise, la société civile, l’association des femmes entrepreneures, les étudiants, les bailleurs de fonds, les banques de développement régionales et multilatérales ainsi que l’association des banques et autres représentants du secteur privé.

« L’équipe du FMI tient à remercier les autorités béninoises et les diverses parties prenantes pour leur coopération et pour les échanges fructueux qui ont eu lieu pendant cette mission. »

