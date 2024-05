Cancer: cette révolution va permettre de détecter la maladie 7 ans plus tôt

Deux études britanniques, pour tout changer. En effet, des chercheurs ont annoncé une percée exceptionnelle en matière de dépistage du cancer. Selon eux, la présence de plusieurs protéines dans le sang, détectables sept ans avant le diagnostic, pourrait permettre d’anticiper l’apparition de la maladie.

C’est l’un des grands enjeux de la science actuelle, réduire le délai entre les premiers signes de cancer et son diagnostic. En effet, de manière générale, ce sont plusieurs mois, voire des années qui s’écoulent entre les deux étapes. Et chez certains patients, lorsque la maladie est décelée, le cancer est déjà bien installé, supposant ainsi une généralisation des métastases et, dans les pires des cas, une fin de vie au bout de plusieurs mois.

Publicité

Déceler le cancer 7 ans avant, c’est possible ?

Or, comme le rappelle la Fondation pour la Recherche Médicale, plus le cancer est décelé et soigné tôt, plus importantes sont les chances de guérison. Et justement, deux études anglaises viennent de démontrer que la présence de protéines dans le sang, détectables par un simple prélèvement sanguin, pourrait permettre de déceler les traces de développement de la maladie, jusqu’à sept années avant le diagnostic !

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les échantillons sanguins de 44.000 malades. Ils ont ensuite comparé les protéines présentes dans le sang de ces individus, avec le sang des personnes qui ne sont pas malades. Résultat, 618 protéines liées à 19 types de maladies différentes ont été découvertes, dont 182 présentes dans les prélèvements sanguins, trois ans avant que la maladie ne soit officialisée.

Prévenir pour ensuite mieux guérir

La seconde étude a permis d’étudier les données de 300.000 personnes touchées par la maladie, dans le but de définir les protéines sanguines directement impliquées dans le développement du cancer. Il en résulte que 40 d’entre elles participeraient au développement de 9 différents types de cancer. Cela laisse ainsi entendre, qu’il pourrait être possible, à l’avenir de prévenir la maladie, avec de simples prélèvements et analyses, dont les résultats sont communiqués dans la journée.