Challenge : un ado meurt en mangeant une chips super épicée

Harris Wolobah (DR)

Les défis viraux sur les réseaux sociaux peuvent souvent sembler anodins et divertissants, mais ils cachent parfois des risques graves, voire mortels. Ces dernières années, une multitude de challenges ont émergé, poussant les adolescents et les jeunes adultes à tester leurs limites de manière souvent imprudente. Des défis allant de la consommation de grandes quantités de nourriture à l’ingestion de substances potentiellement dangereuses ont circulé sur des plateformes comme TikTok et Instagram, gagnant en popularité grâce à la viralité des réactions spectaculaires. Cependant, ce qui peut sembler être un amusement éphémère peut rapidement se transformer en tragédie, comme l’illustre le cas récent d’Harris Wolobah.

Harris, un adolescent de 14 ans, élève à Doherty Memorial High School au Massachusetts, est décédé suite à une participation au « One Chip Challenge » de Paqui, un défi consistant à manger une chips extrêmement épicée. Selon le rapport du Massachusetts Office of the Chief Medical Examiner, la cause exacte de la mort d’Harris a été identifiée comme un arrêt cardiopulmonaire dans le contexte de l’ingestion récente d’une substance alimentaire à haute concentration en capsaïcine, bien que la source exacte de la capsaïcine n’ait pas été définitivement liée à la chips.

Ce tragique incident met en lumière plusieurs facteurs de risque. Le rapport indique que Harris souffrait d’une hypertrophie cardiaque et d’une malformation cardiaque congénitale, des conditions dont sa famille n’avait pas connaissance. Ces problèmes de santé, souvent non détectés, peuvent rendre les défis alimentaires particulièrement dangereux. La réaction de Paqui, la société responsable du challenge, a été de retirer le produit des étagères et de mettre fin au défi, bien que la mise en garde sur l’emballage indiquât clairement qu’il n’était pas destiné aux enfants ou aux personnes sensibles aux aliments épicés.

Le jour fatidique, le 1er septembre, après avoir relevé le défi, Harris s’est senti mal et a été pris en charge par l’infirmière de son école. Transporté à la maison par des membres de sa famille, il fut retrouvé inconscient peu de temps après et décédé à l’hôpital. Les émotions de la famille Wolobah sont dévastatrices, comme l’a exprimé sa mère, Lois Wolobah, dans un appel poignant à la prudence vis-à-vis de tels défis sur les réseaux sociaux.

Pour sensibiliser davantage, une page GoFundMe a été créée pour Harris, décrit par sa famille comme un jeune homme brillant et charismatique. Ce drame soulève des questions urgentes sur la responsabilité des entreprises et des plateformes de médias sociaux dans la promotion et la gestion des contenus potentiellement dangereux. L’impact de ces défis viraux n’est pas seulement une question de régulation, mais aussi de sensibilisation et d’éducation, particulièrement auprès des jeunes utilisateurs vulnérables à l’influence de leurs pairs et des tendances en ligne.

Cet événement tragique nous rappelle cruellement que derrière les écrans et les clics, les conséquences sont bien réelles et parfois irréversibles. Il est crucial que tous, parents, éducateurs et influenceurs, travaillent ensemble pour garantir un environnement numérique plus sûr pour nos jeunes.