Conseil de sécurité : Guterres juge « inacceptable » qu’aucun État africain ne soit membre permanent

Antonio Gueterres ((Photo IANS)

Ce vendredi 10 mai, au cours d’une récente conférence de presse à Nairobi (Kenya), Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a vivement critiqué l’absence de représentation africaine parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette déclaration soulève une fois de plus la question de la représentativité et de l’équité au sein de l’organe décisionnel le plus important de l’ONU.

» Il n’y a pas un seul membre permanent africain au Conseil de sécurité de l’ONU, c’est inacceptable », a déclaré Antonio Guterres. Le diplomate portugais exprime ainsi son mécontentement face à cette situation qui perdure depuis la création de l’institution dont il est le secrétaire général. Le Conseil de sécurité, composé de cinq membres permanents dotés du droit de veto et de dix membres non permanents élus pour des mandats de deux ans, est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Publicité

L’absence de membres permanents africains au sein du Conseil de sécurité est souvent critiquée comme étant non représentative de la diversité géographique et démographique de la communauté internationale. Les pays africains constituent le plus grand groupe régional aux Nations unies. Malgré cet état de fait, ils sont exclus du cercle restreint des membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui alimente un sentiment d’injustice et de marginalisation.

Les appels en faveur d’une réforme du Conseil de sécurité pour une représentation plus équitable et inclusive ne sont pas nouveaux. De nombreux pays africains, ainsi que d’autres membres de la communauté internationale, réclament depuis des années une révision du système de représentation au sein du Conseil de sécurité afin de refléter les réalités géopolitiques du 21ᵉ siècle. Alors qu’on assiste à des crises multidimensionnelles un peu partout dans le monde, Antonio Guterres a appelé à un dialogue constructif entre les États membres de l’ONU afin de trouver des solutions viables pour répondre aux défis mondiaux croissants.