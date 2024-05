Crash aux USA: un avion de chasse s’écrase dans un parc

Aux États-Unis, l’armée américaine continue de s’exercer, en conditions réelles. Récemment, dans le désert du Nouveau-Mexique, un pilote de chasse en sortie a toutefois failli connaître une fin d’exercice relativement difficile, la faute à un accident survenu dans des conditions encore difficile à expliquer.

Aux États-Unis, nouveau drame aérien. En effet, un avion de chasse de type F-16 s’est écrasé mardi matin, dans le parc national White Sands, dans le Nouveau-Mexique, à proximité de la base aérienne Holloman. Heureusement, il n’y a eu aucune victime à déplorer, seulement des dégâts d’ordre matériel quand bien même le pilote qui se trouvait à bord s’est éjecté de l’appareil.

Un accident d’avion en plein désert

Il a rapidement été pris en charge pour des équipes d’intervention, qui se sont rendues sur place afin de lui porter assistance. Il a ensuite été transporté, en ambulance, afin que des premiers soins lui soient apportés. Une information plus tard confirmée par les dirigeants de la base, directement sur leur page Facebook. Une enquête a aussi été ouverte pour déterminer ce qui a bien pu se passer.

La zone, elle, a été totalement bouclée et interdite aux personnes étrangères aux forces armées. L’endroit est, effectivement, particulièrement visité par des touristes venant des quatre coins des États-Unis. Sur place, le parc national de white Sands est un désert de sable blanc, vieux de plus d’une centaine de millions d’années. C’est une véritable merveille géologique pour bon nombre d’experts.

Un avion de chasse iconique

Le F-16 américain est l’un des avions de chasse les plus redoutables, mais aussi les plus vieux actuellement utilisés par la défense américaine. Celui-ci a été développé au cours des années 70 et continue donc de servir les intérêts de l’armée US. Rarement, il a été mis en cause pour d’éventuels défauts de fabrication. Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair.