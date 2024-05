Des militants d’extrême-droite attaqués au couteau en Allemagne, les derniers détails

2 policiers allemands (Photo : Th/action press/Shutter/SIPA)

Scène d’horreur à Mannheim, dans le sud-ouest de l’Allemagne. En effet, une personne aurait attaqué un groupe de personnes, en plein centre-ville, aux alentours de 11h30. La police, qui s’est rapidement présentée sur place, a alors ouvert le feu. L’assaillant, visiblement seul, aurait été blessé.

C’est en fin de matinée qu’un homme aurait pris à partie des militants allemands d’extrême droite, réunis dans le centre-ville de Mannheim. Une attaque filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, qui a suscité l’indignation à travers tout le pays. Intervenant assez rapidement sur place, les forces de police ont ouvert le feu, blessant l’assaillant sans pour autant donner d’informations complémentaires sur sa situation actuelle.

Mannheim, touché par une violente attaue au couteau

Concernant les victimes, on ne sait pas non plus combien il y en aurait. Dans tous les cas, le chancelier allemand, Olaf Scholz, est monté au créneau, affirmant que ce type d’agression était tout simplement inacceptable dans une démocratie comme celle que peut être l’Allemagne. Il invite ainsi la justice à sévèrement punir l’auteur présumé de cette violente attaque au couteau.

Les militants d’extrême droite, eux, feraient partie du mouvement “Pax Europa”. C’est un mouvement politique considéré comme dangereux, parfois, qui tente d’alerter sur les supposés dangers de l’islam politique en Europe, et notamment en Allemagne. Un mouvement qui gagne en ampleur, d’autant que certaines figures politiques régionales ont décidé de le rejoindre.

Olaf Scholz appelle à une punition sévère

C’est notamment le cas de Michael Stürzenberger, ancien porte-parole du Parti conservateur bavarois CSU, à Munich. Un homme connu pour ses positions ouvertement anti-islam et ses connexions avec des représentants de l’extrême droite allemande. D’ailleurs, certaines personnes affirment que celui-ci pourrait se trouver parmi les victimes de cette attaque au couteau, dont on ne connaît toujours pas le bilan.