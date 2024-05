Drame en Russie : un bus chute dans une rivière, plusieurs morts (vidéo)

Un tragique accident a secoué le centre de Saint-Pétersbourg ce vendredi, lorsqu’un bus a fini sa course dans la rivière Moïka, entraînant la mort d’au moins trois personnes et plongeant plusieurs autres dans un état critique. Les détails révèlent un enchaînement catastrophique d’événements qui ont précipité le bus et ses passagers vers un destin funeste.

L’accident a débuté par une collision avec une voiture alors que le bus effectuait un virage. La violence du choc a propulsé le véhicule contre la barrière du pont, qu’il a ensuite franchie avant de sombrer rapidement dans les eaux glaciales de la rivière. Les images capturées par des caméras de vidéosurveillance montrent la scène dramatique où le bus disparaît en quelques secondes sous la surface.

Les efforts de secours ont été immédiats et intensifs. Les équipes de sauvetage, composées de plongeurs et de spécialistes, ont extrait neuf personnes de l’épave immergée. Selon les informations du ministère russe des situations d’urgence, le bilan est lourd : trois décès confirmés et quatre victimes en état de mort clinique, tandis que deux autres luttent pour leur vie dans un état grave.

Le ministère a également confirmé la fin des opérations de sauvetage en plongée dans l’après-midi. Une opération complexe de récupération du bus a suivi, impliquant l’utilisation de sangles spéciales pour le remonter hors de l’eau, une tâche rendue difficile par la position et l’état du véhicule.

Au moment de l’accident, le bus transportait environ 20 passagers, selon les autorités locales. L’impact de cette tragédie se ressent profondément dans la communauté, touchant de nombreuses familles et proches des victimes. Les autorités ont promis une enquête approfondie pour déterminer les causes précises de l’accident et évaluer les responsabilités.

Ce drame souligne les risques liés à la sécurité des transports publics dans des zones urbaines densément peuplées et les défis associés à la gestion des situations d’urgence. La communauté de Saint-Pétersbourg, tout en pleurant les victimes, cherche des réponses et espère des mesures qui préviendront de futurs incidents de cette nature.