Drones au Maghreb: vers l’accord des USA pour le fameux Sea Guardian

MQ-9 Reaper (Photo DR)

Les États-Unis continuent de développer leur armement. Et ces nouvelles technologies attirent forcément de nombreuses nations, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour parvenir, elles aussi, à créer de nouvelles armes et autres drones d’une telle qualité. Un accord vient d’ailleurs d’être passé entre Washington et un pays du Maghreb.

Au Maghreb, le Maroc continue de diversifier ses axes de défense stratégique, en investissant dans diverses technologies. Récemment, Rabat a ainsi engagé des discussions avec les États-Unis, dans le but d’obtenir l’autorisation de la part de Washington, pour souffrir un tout nouveau drone : le MQ-9B Sea Guardian. Et après de longs échanges, c’est aujourd’hui chose faite.

Le Maroc annonce l’achat de 4 Sea Guardian

En effet, les États-Unis ont donné leur accord au gouvernement marocain, qui souhaitait en acheter quatre. Pour autant, avant que cet achat ne soit officiellement acté, il doit être obligatoirement validé par les membres du Congrès américain. Si chambre haute comme chambre basse ne devraient pas y voir d’inconvénient, il est à noter qu’une surprise politique peut survenir à n’importe quel moment.

Les drones Sea Guardian américains, sont des drones d’une très grande qualité. Il s’agit du fleuron en la matière. Ils disposent d’une portée de 11.000 kilomètres environ et sont équipés d’un radar Lynx multimode. Ils disposent également d’un capteur électro-optique – infrarouge (EO/IR) et peuvent, en outre, décoller et atterrir en quasi-autonomie. Endurants, ils peuvent voler 48 heures durant à près de 15.000 mètres de hauteur !

Un drone d’exception

Un drone militaire, premièrement, mais dont l’utilisation peut être faite de plein de manières différentes. En effet, ces derniers pourront être utilisés dans le cadre de missions militaires, environnementales et humanitaires. Enfin, le Sea Guardian pourra aussi servir des missions de surveillance et de reconnaissance. En effet, ses capacités techniques lui permettent de servir de très nombreux intérêts.