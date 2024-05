Énergie: ce pays européen réalise une prouesse 

Un peu partout à travers le monde, les prix de l’énergie ont explosé. Enfin, presque partout. En effet, au sein de l’Union européenne, un pays a réussi la prouesse de produire “trop” d’énergie solaire et donc, d’électricité. Résultat, ce surplus est revendu à des coûts extrêmement faibles, voire même, à des prix négatifs.

Problème ? Le consommateur, l’utilisateur final n’en profite pas encore. En effet, une étude menée par le cabinet SEB Research tend à démontrer qu’en Allemagne, entre le 9 et le 19 mai, les prix de l’électricité revendue étaient négatifs, à -20 voire -70 euros du MKWh. La raison ? Une surproduction, qui ne peut être utilisée. Bonne nouvelle donc, pour le consommateur ?

L’Allemagne produit trop d’électricité

Pas vraiment. Lorsque la production excède assez largement la demande, alors les prix deviennent négatifs, car contrairement aux autres ressources naturelles, on ne peut pas “stocker” de l’électricité. En effet, dès qu’elle est activée et mise en place dans le réseau de distribution, l’électricité se doit d’être utilisée, sinon c’est une panne générale qui a lieu, impactant potentiellement des millions de personnes.

Résultat, pour éviter de se retrouver dans une situation des plus complexes, les producteurs d’électricité en viennent à payer pour que leur électricité soit utilisée. Rien de surprenant toutefois, quand on sait que le pays est en mesure de produire 81.7GW d’électricité à l’année, alors que ses besoins ne sont “que” de 52.2Gw/an. In fine, produire trop d’électricité coûte finalement, assez cher.

Revendre oui, mais à perte

De fait, le consommateur final n’a pas forcément le droit à des réductions sur le prix final. Une situation observée un peu partout à travers le monde, qui pourrait, selon certains experts, même pousser certains pays à ralentir la production d’énergie verte. En effet, si trop en faire coûte trop cher, pourquoi investir pour finalement, perdre de l’argent ? Nul doute que les ingénieurs du monde entier se sont déjà penchés sur la question.