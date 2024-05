Envoi de militaires: l’Ukraine discute avec la France

Rétropédalage. En effet, le 27 mai dernier, le commandant en chef de l’armée ukrainienne affirmait que la France allait effectivement envoyer, assez prochainement, des instructeurs et formateurs, pour accompagner les nouvelles recrues et les troupes du pays, engagées dans la guerre contre la Russie.

Mais après cette sortie publique d’Oleksandr Syrsky, le gouvernement ukrainien a tenu à temporiser. Selon le ministère ukrainien de la Défense, dirigé par Rustem Umerov, il apparait que l’envoi de formateurs militaires français sur son sol n’est toujours pas acté. Les discussions, bien qu’engagées et avancées, seraient toujours en cours. Elles pourraient être finalisées dans les jours à venir.

L’Ukraine annonce un partenariat avec la France

Une sortie surprenante, alors qu’Oleksandr Syrsky avait annoncé sur sa chaîne Telegram qu’il venait tout juste de signer des papiers qui allaient donner la possibilité à ces formateurs français de se rendre sur place dans le but der se familiariser avec les infrastructures et les équipes à disposition. Une véritable nécessité pour les forces armées ukrainiennes qui ne cessent de reculer face aux offensives russes.

En effet, Moscou reprend beaucoup de terrain et, face au manque de munition et de soutien financier, l’Ukraine est en train de perdre gros. Côté français, on explique que la formation des militaires ukrainiens fait effectivement partie des dossiers actuellement sur le feu, mais que rien n’est acté. Une manière, pour Kiev, de mettre la pression sur Paris et ses alliés ? Possible, d’autant que Volodymyr Zelenski était de passage en Espagne, au même moment.

Rétropédalage du gouvernement ukrainien

Le président ukrainien a effectivement invité les Occidentaux à, une nouvelle fois, accentuer la pression sur Moscou à travers des financements et un accompagnement plus poussés des forces en présence. Côté OTAN, on est même prêt à reconsidérer les restrictions imposées à Kiev en matière d’usage d’armes, pour la contraindre à devoir agir de manière restreinte. Les prochaines semaines pourraient ainsi supposer de profonds changements.