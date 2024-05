Escroquerie: un célèbre acteur français tombe dans un piège

Photo Unsplash

Un célèbre acteur français, et son épouse, victime d’une vaste escroquerie ? C’est ce que va tenter de déterminer le tribunal de Chalon-sur-Saône. En effet, le 24 mai dernier s’est ouvert une audience au cours de laquelle l’un des acteurs phares du cinéma français a ainsi été entendu…

Cet acteur, c’est Kad Merad. En effet, la star de “Bienvenue chez les Ch’tis” s’estime victime, lui et sa compagne Julia Vignali, d’une affaire d’escroquerie. Ils accusent une agence immobilière de Montceau-les-Mines et une entreprise spécialisée dans la restauration de patrimoine, de l’avoir arnaqué à hauteur de 1.5 million d’euros. Celui-ci réclame, en outre, 5.000 euros pour préjudice moral.

Une maison secondaire au coeur des débats

Tout remonte à la période septembre 2022 – été 2023. À l’époque, le couple cherche à investir dans une résidence secondaire et trouve une vieille ferme située au cœur de la campagne de Saône-et-Loire. Selon la star de cinéma, le couple serait victime d’une escroquerie immobilière, dont la nature reste toutefois à déterminer puisqu’aucune information n’a été dévoilée.

Selon certaines sources, toutefois, il apparaîtrait que cette maison secondaire serait, en fait, un véritable gouffre financier pour le couple, qui doit réaliser de nombreux travaux pour redonner vie à la bâtisse. D’éventuels vices cachés auraient aussi été découverts, ce qui impliquerait des frais supplémentaires. En bref, c’est un marasme économique dont les deux n’arrivent pas à se sortir.

L’audience, écourtée

L’audience, elle, aurait tourné assez court. En effet, la cour de justice a fait part de plusieurs de ses doutes, d’autant que les prévenus étaient absents et que nom et adresses n’étaient pas nécessairement bien connus des équipes chargées de statuer sur cette affaire. Ainsi, le tribunal de Chalon s’est déclaré non saisi du dossier, ajoutant que l’audience serait reportée au 10 janvier 2025 prochain.