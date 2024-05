Europe: Cette arme de science-fiction pourrait équiper la police

Capture du film Ghostbuster

Pour les amateurs du cinéma fantastique, le concept d’une arme portée sur le dos évoquant une technologie capable de neutraliser des phénomènes surnaturels rappelle immédiatement les chasseurs de fantômes du célèbre film « Ghostbusters« . Dans ce long-métrage culte, les protagonistes utilisent des équipements spécialisés pour capturer des fantômes, équipements qui semblent aujourd’hui inspirer des innovations bien réelles. Passant de la fiction à la réalité, cette idée trouve une application contemporaine surprenante dans le domaine de la sécurité et de l’ordre public.

Au Royaume-Uni, l’utilisation croissante de véhicules électriques, notamment des scooters et vélos électriques, a modifié certains paradigmes en matière de sécurité urbaine. Ces moyens de transport, rapides et maniables, sont devenus les favoris des individus cherchant à échapper aux forces de l’ordre. En réponse, le Laboratoire britannique des sciences et technologies de défense a mis en œuvre un programme ambitieux pour développer une arme électromagnétique qui pourrait révolutionner les méthodes d’arrestation.

Ce dispositif, qui serait porté à dos comme un sac, est conçu pour émettre une impulsion électromagnétique suffisamment puissante pour interférer avec les systèmes électroniques des véhicules. L’objectif est de simuler une surchauffe du moteur électrique, conduisant à un arrêt immédiat du véhicule, sans engendrer de dommages physiques irréversibles. Une telle technologie représente un pas en avant considérable dans la gestion des poursuites urbaines, limitant potentiellement les risques pour les suspects et les passants.

Toutefois, cette technologie n’est pas sans poser des questions éthiques et techniques. L’arme doit encore prouver qu’elle peut être utilisée sans effets secondaires indésirables sur l’environnement ou sur des innocents équipés d’appareils électroniques médicaux. La prudence est donc de mise, et des tests supplémentaires sont nécessaires avant une éventuelle mise en service.

Lors du salon technologique de Farnborough, un prototype a été présenté, suscitant l’intérêt des autorités en charge de la sécurité intérieure. Les armes électromagnétiques ne sont pas nouvelles ; elles sont utilisées, par exemple, pour neutraliser les drones. Cependant, leur application pour arrêter des véhicules sans contact physique est une innovation notable.

Reste à voir si cette technologie futuriste deviendra un outil standard dans l’arsenal des forces de police britanniques. Comme dans « Ghostbusters« , où des équipements fictifs capturaient des entités surnaturelles, cette arme pourrait bientôt immobiliser des véhicules avec une efficacité presque cinématographique. Seul l’avenir nous dira si cette inspiration venue des écrans trouvera sa place dans le quotidien des forces de l’ordre européennes.