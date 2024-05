Faire repousser les dents: un traitement en test au Japon

Photo DR

Couronnes, bridges et prothèses, bientôt terminées ? En effet, au Japon, des chercheurs auraient identifié le gène qui, selon eux, pourrait tout simplement bloquer la repousse des dents. Un gène qu’ils auraient ensuite réussi à désactiver à l’aide d’un simplement médicament.

En effet, les chercheurs de l’équipe de l’hôpital d’Osaka, au Japon, ont travaillé au cours des dernières semaines afin d’identifier une façon de permettre la repousse des dents. Et au cours de leurs travaux, ces derniers ont identifié un gène qui, à lui seul, empêche les dents de repousser, après un coup, une chute ou une maladie. Un gène qu’ils ont réussi à bloquer, à l’aide d’un médicament.

Des chercheurs identifient un gène qui bloque la repousse des dents

In fine, c’est comme si une personne se retrouvait avec des dents de lait à l’infini qui repoussent dès qu’elles tombent. Une première étude préclinique a été menée, avec des résultats intéressants. De premiers tests sur l’Homme ont d’ores et déjà été annoncés. Un premier panel, composé d’adultes avec une seule dent en moins, testera ce traitement expérimental, à partir de septembre prochain.

L’idée ici est de s’assurer que le traitement n’entraîne pas la pousse ou la repousse de “trop de dents”. Dans le cas où ce médicament s’avère être efficace et sans danger, il sera ensuite testé sur des enfants de 2 à 7 ans, atteints d’une maladie congénitale qui empêche la repousse des dents. Une étape qui ne devrait toutefois pas débuter avant la fin de l’année 2025, a minima.

La vie de millions de personnes, potentiellement impactée

In fine, si les résultats observés répondent aux attentes, il est tout à fait possible qu’un médicament soit commercialisé d’ici à la fin de la décennie. Une annonce qui ne manquera pas de faire réagir le secteur de la médecine dentaire et surtout, qui pourrait impacter positivement la vie de millions de personnes qui souffrent physiquement et socialement de soucis liés à leur dentition.