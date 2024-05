FMI : 3,8% de croissance pour l’Afrique subsaharienne en 2024

Photo: DR

Les pays de l’Afrique subsaharienne, confrontés à des défis économiques majeurs, voient se dessiner des perspectives d’amélioration selon les dernières analyses du Fonds Monétaire International (FMI). Historiquement affectée par une instabilité politique, des catastrophes climatiques récurrentes, et des périodes de faible croissance économique, la région a également subi des coûts d’emprunt élevés et un accès limité aux marchés internationaux. Ce contexte difficile a été aggravé par une pénurie de financements traditionnels, notamment en raison d’une réduction de l’aide publique au développement.

L’année 2024 se profile avec une légère amélioration économique, où le FMI projette une croissance de 3,8%, en hausse par rapport aux 3,4% de 2023. Cette évolution est le fruit d’une reprise économique qui pourrait s’inscrire dans la durée, avec une croissance estimée à 4,0 % pour 2025. L’inflation, ayant récemment diminué de moitié, et les ratios de dette publique qui commencent à se stabiliser, soutiennent cette perspective optimiste. De plus, la réémission d’euro-obligations par plusieurs pays marque une réouverture bienvenue aux marchés financiers internationaux.

Malgré ces signes de reprise, de nombreux obstacles subsistent. La région reste vulnérable à des risques baissiers, exposée aux fluctuations des marchés mondiaux et aux aléas géopolitiques. L’instabilité politique interne et les fréquents chocs climatiques exacerbent ces défis. Les pays d’Afrique subsaharienne doivent également gérer des coûts d’emprunt élevés et des échéances de remboursement de dette imminentes, reflétant une crise de financement qui n’est pas encore résolue.

Pour surmonter ces obstacles, le rapport du FMI recommande trois mesures stratégiques. Premièrement, il est crucial de restaurer la santé financière des États tout en évitant de freiner le développement. Deuxièmement, une politique monétaire axée sur la stabilité des prix doit être poursuivie. Troisièmement, il est essentiel de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à diversifier l’économie et les sources de financement. Ces actions devraient contribuer à renforcer la résilience économique de la région.

La coopération internationale jouera un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Un soutien accru de la part de la communauté internationale est nécessaire pour aider l’Afrique subsaharienne à construire un avenir plus inclusif, durable et prospère. Comme souligné lors de la présentation du rapport à Abidjan, cette approche coordonnée est indispensable pour permettre à la région de surmonter ses défis persistants et de saisir les opportunités de croissance à long terme.