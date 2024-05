France: 5 gendarmes blessés et un tué dans deux opérations

Photo DR

En ce 28 mai, en France, la police a connu une journée pour le moins mouvementée. Dans le Loiret ainsi que dans le Nord, plusieurs opérations ont eu lieu, opérations au cours desquelles cinq gendarmes ont été blessées alors qu’une personne a également trouvé la mort.

C’est tout près de Montargis, dans le Loiret, qu’un gendarme de 56 ans a trouvé la mort après avoir subi un accident au cours d’une séance de formation. Une nouvelle confirmée par La République du Centre, qui ajoute que le drame s’est produit aux alentours de 10h30, sur une petite roule départementale. Trois gendarmes, qui effectuaient une évaluation dans le cadre des JO, sont entrés en collision avec un véhicule.

Un gendarme perd la vie au cours d’un entraînement

Deux hommes ont ainsi été blessés (leur pronostic vital n’est pas engagé), tandis que le dernier a trouvé la mort. Engagé depuis 1990, ce dernier laisse derrière lui une femme et un enfant. Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a tenu à saluer l’officier, ajoutant que toutes ses pensées se dirigeaient vers la victime, sa famille et ses collègues engagés.

Dans la même journée, à Mouchin, dans le Nord de la France, on a appris que trois gendarmes ont été blessés ce dimanche, après un refus d’obtempérer. Aux alentours de 21h30, deux véhicules de gendarmerie ont tenté de stopper un automobiliste. In fine, l’une des deux voitures a percuté un talus, avant de s’envoler et faire quelques tonneaux. La voiture s’est stoppée 20 mètres plus loin environ.

Un grave accident survient aussi dans le Nord

Très rapidement, un périmètre de secours a été mis en place. Trois hommes se trouvaient à bord. Un officier, de 53 ans, a été transporté au CHR de Lille pour y être pris en charge, ses blessures étant particulièrement graves. Ses collèges, de 38 et 43 ans ont été pris en charge dans une ambulance, qui les a ensuite transportés dans ce même hôpital. Leurs blessures sont moins graves.