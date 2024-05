France: l’animateur Cauet en garde à vue à la brigade des mineurs

Photo Pixabay

Ce mercredi matin, Sébastien Cauet, célèbre animateur de radio sur NRJ, a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris. Cette mesure intervient dans un contexte où Cauet est visé par plusieurs accusations graves. Au moins cinq plaintes pour viols et agressions sexuelles ont été déposées contre lui, entraînant cette convocation par les services judiciaires.

L’animateur, âgé de 52 ans, a réagi à ces accusations en clamant son innocence et en prenant lui-même des mesures légales. Il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion aggravée, ce qui ajoute une couche de complexité à l’affaire. Ses avocats, Simon Clemenceau et Xavier Autain, ont souligné que Cauet avait volontairement répondu à l’invitation des enquêteurs pour démentir les faits qui lui sont reprochés.

Publicité

Lors de son audition, Cauet a été interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont imputés. Selon ses avocats, il répondra de manière détaillée aux questions des enquêteurs appelant à la retenue concernant les commentaires publics sur l’affaire.

Par ailleurs, Cauet et ses représentants légaux ont exprimé leur frustration concernant une autre enquête pour extorsion de fonds, qui, selon eux, n’a pas été traitée avec la diligence nécessaire par le parquet de Nanterre. Ils estiment que cette négligence a permis la continuation des infractions dont l’animateur se dit victime. Cette affaire continue de se développer, tandis que Cauet reste sous la protection du principe de la présomption d’innocence.