France: Microsoft va investir un montant colossal pour son extension

Microsoft, le géant américain de la technologie, vient d’annoncer un investissement colossal de 4 milliards d’euros en France. Cette somme astronomique sera dédiée au développement de data centers, une décision stratégique visant à consolider son infrastructure dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud. Cette annonce intervient juste avant le 7e sommet Choose France, un événement majeur destiné à encourager les investissements étrangers dans l’Hexagone.

L’investissement de Microsoft représente environ un quart du montant total des investissements annoncés lors de cette édition du sommet, qui s’élève à 15 milliards d’euros. Une part importante qui témoigne de la confiance et de l’engagement de l’entreprise américaine envers le marché français.

Ce projet ambitieux comprend la création d’un nouveau site dans l’est de la France, près de Mulhouse, ainsi que l’extension des sites déjà existants en région parisienne et près de Marseille. L’objectif principal de ces développements est de renforcer l’infrastructure de Microsoft dans l’IA et le cloud, des domaines en plein essor et extrêmement gourmands en ressources.

Brad Smith, président de Microsoft, a souligné l’importance de cet investissement, le qualifiant même de « le plus important jamais réalisé » par l’entreprise en France. Il s’agit également de l’un des plus importants investissements à l’étranger dans le domaine de l’IA ces derniers mois pour Microsoft, démontrant ainsi son engagement envers l’innovation technologique en France.

Les data centers, véritables piliers de l’infrastructure numérique, joueront un rôle crucial dans la fourniture de services de cloud et d’IA de haute qualité. Dotés de processeurs de dernière génération et d’une capacité impressionnante pouvant aller jusqu’à 25 000 GPU, ces centres seront à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins croissants du marché français.

Une autre caractéristique importante de cet investissement est l’engagement de Microsoft à fonctionner à 100% en énergies renouvelables d’ici 2025. Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de l’entreprise de réduire son empreinte carbone et de contribuer à la transition énergétique.