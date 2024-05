France : suspecté de planifier une tuerie de masse, un homme arrêté

Gérald Darmanin (LUDOVIC MARIN / AFP)

Dans une opération sécuritaire préventive, les autorités françaises ont arrêté Alex G., un homme né en 1998, suspecté de planifier un acte violent à Bordeaux lors du passage de la flamme olympique. L’arrestation s’est déroulée à Eysines en Gironde, suite à une alerte émise par la plateforme de signalement PHAROS, révélant les intentions inquiétantes de l’individu. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé cet événement, précisant l’importance de sécuriser les événements populaires.

Selon les enquêteurs, Alex G. était fasciné par une tuerie de masse qui avait eu lieu à Isla Vista, en Californie, le 23 mai 2014. Cette fascination morbide a été manifestée dans des messages en ligne qui ont éveillé les soupçons des autorités. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu avoir envisagé une action violente, bien qu’aucun lieu précis n’ait été déterminé et qu’aucune mention spécifique à la flamme olympique n’ait été faite.

Lors de la perquisition de son domicile, la police a saisi une arme non létale de type gom-cogne, plusieurs téléphones et un ordinateur. Ces éléments suggèrent une planification avancée de ses intentions. Frédérique Poterie, procureur de la République de Bordeaux, a indiqué que le suspect avait également prévu de se suicider après son acte présumé.

L’investigation a révélé un intérêt marqué d’Alex G. pour le mouvement Incel, une idéologie connue pour son aspect masculiniste et misogyne, et qui a inspiré plusieurs tueries de masse, notamment celle d’Isla Vista. Le jeune homme a été présenté par ses proches comme psychologiquement fragile, bien que l’examen par un expert psychiatre n’ait pas relevé de trouble particulier. Il a été déféré en vue d’une mise en examen pour apologie de crime et association de malfaiteurs, avec une demande de placement en détention provisoire.