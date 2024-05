France: un grave accident fait un mort et une dizaine de blessés

Photo Unsplash

Un tragique accident de la circulation s’est produit ce samedi en fin de matinée sur l’autoroute A104 près de Villeparisis en Seine-et-Marne. L’incident, impliquant dix véhicules, a causé la mort d’une personne et fait treize blessés, parmi lesquels trois se trouvent dans un état critique.

Selon les informations émanant du procureur de la République de Meaux, cet accident aurait été déclenché par un chauffeur de poids lourd qui se serait endormi au volant. Le camion a percuté un véhicule léger, provoquant une réaction en chaîne impliquant plusieurs autres véhicules. Les enquêtes préliminaires révèlent que le chauffeur n’était sous l’influence ni d’alcool, ni de drogues au moment des faits. Il a été placé en garde à vue, suspecté d’homicide et de blessures involontaires.

Les secours, comprenant des équipes de sapeurs-pompiers et un hélicoptère du SMUR, ont été rapidement déployés sur les lieux pour porter assistance aux victimes. François Dolveck, chef du SAMU 77, a souligné l’efficacité et la rapidité de l’intervention qui a permis une prise en charge adéquate des victimes, notamment les plus gravement atteintes, qui ont été évacuées vers les hôpitaux de Marne-la-Vallée, Bobigny et Kremlin-Bicêtre.

L’autoroute A104 a été partiellement fermée pour permettre aux enquêteurs de la CRS autoroutière Est IDF de recueillir les premiers éléments nécessaires à l’enquête. La circulation a été fortement perturbée dans la région durant toute la durée des opérations de secours et de nettoyage. Cet accident soulève une fois de plus des questions sur la sécurité routière et l’importance de la vigilance au volant.