France: une grenade explose en pleine rue

En France, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, une grenade a explosé en pleine rue. En effet, l’engin explosif a détoné tout près d’une voiture, dans le quartier de la mairie, blessant grièvement deux personnes, dont l’une d’entre elles, a vu son bras être sectionné. Les circonstances autour de cet incident sont encore floues.

Il est 20h30 environ lorsque les forces de police sont invitées à se rendre sur place. Tout près des lieux du drame, un mouvement de foule et deux personnes à terre. Les pompiers sont, eux aussi, présents et assurent la prise en charge de ces deux individus. L’une des deux victimes, un homme, a le bras arraché et présente une grave blessure au visage. En situation d’urgence absolue, il a été emmené à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Une grenade explose en pleine rue

La seconde victime serait une femme. Celle-ci se trouverait, également, dans un état d’urgence absolue. Elle a été transportée à l’hôpital Avicenne de Bobigny. Concernant le déroulé des faits, deux versions s’opposent. Un témoin affirme avoir vu un deux-roues prendre la fuite, après que la personne qui le conduisait ait lancé le projectile. Une seconde personne assure toutefois que rien de tout ça ne s’est déroulé.

Les policiers ont alors tenté d’étudier les images de vidéosurveillance. Mais ces dernières n’ont, à l’heure actuelle, rien donné. S’agissait-il donc d’une grenade ? Les forces de l’ordre, sur place, ont procédé de longues heures durant à des prélèvements. Une grande trace noire sur le sol laisse entendre qu’il y a effectivement eu une explosion, qui a tout raflé sur son passage.

Pas une première dans ce département

Ce n’est pas la première fois qu’une grenade est utilisée dans ce département de Seine-Saint-Denis. Il y a une vingtaine de jours, à Bobigny, un commando a ouvert le feu à côté d’un point de deal, utilisant même une grenade, qui n’a cependant fait aucune victime. Une scène filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, qui a suscité l’indignation des habitants.