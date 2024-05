Fusion nucléaire: la France réalise une nouvelle percée

Image Pixabay

En France, l’industrie du nucléaire tourne à plein régime. En effet, les chercheurs ont annoncé avoir réalisé une toute nouvelle percée assez exceptionnelle, en matière de fusion nucléaire. Cette percée permet d’envisager une source d’énergie propre et infinie d’ici à quelques années. De quoi changer la face du monde, à coup sûr.

Techniquement, les chercheurs ont en fait réussi à reproduire les réactions chimiques observées au sein du soleil. Pour y parvenir, les scientifiques ont travaillé autour des principaux points clés que sont la température de chauffe des atomes ainsi que la densité du plasma. Alors que, jusqu’alors, les projets et les tests n’ont jamais donné lieu à quoique ce soit de concluant, le Commissariat à l’énergie atomique a surpris.

La France annonce une percée dans le nucléaire

En effet, le CEA dispose d’un réacteur à fusion, baptisé West. Situé dans le sud de la France, à Cadarache, ce réacteur est un peu particulier, dans le sens où il dispose d’une couche interne recouverte entièrement de tungstène. Activé, il a alors tourné six minutes sans interruption. Une durée record, qui n’était même pas encore envisagée jusqu’à cette folle annonce.

Durant ces six minutes, West a été en mesure d’entretenir un plasma dans lequel se trouvaient des atomes d’hydrogène, dans le but de créer des atomes d’hélium pour, in fine, récupérer l’énergie de toute cette réaction. Mais plus que ça, le réacteur a été capable d’absorber les 1.15 gigajoules d’énergie injectée, générant 15% d’énergie en plus de ce qui était attendu, le plasma s’étant révélé être plus dense qu’au cours des derniers essais.

Le tungstène, l’avenir ?

La clé ? Celle-ci pourrait être le tungstène, quand bien même cette matière est plutôt… Contraignante. Le revêtement laisse parfaitement glisser le plasma, mais de l’autre, peut causer l’arrêt de la création d’énergie. Un minuscule bout de tungstène peut entraîner le refroidissement du plasma, l’empêchant ainsi de favoriser la réaction nécessaire à la fusion nucléaire et donc, à la création d’énergie en continu.