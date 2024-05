Gaz au Maghreb : vers un objectif de production annuelle de 200 milliards de m³

Photo d'illustration

L’Algérie travaille assidûment à renforcer son influence sur le marché énergétique régional et international, avec des ambitions clairement affichées dans le domaine du gaz naturel. Lors d’une récente intervention médiatique, ce lundi 27 mai, Mohamed Arkab, ministre algérien de l’Énergie et des Mines, a dévoilé les objectifs ambitieux du gouvernement visant à accroître considérablement la production de gaz naturel du pays.

Actuellement, l’Algérie produit près de 137 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Cependant, le gouvernement algérien aspire à porter cette production annuelle à 200 milliards de mètres cubes au cours des cinq prochaines années. Cette augmentation substantielle reflète la volonté du pays maghrébin de consolider sa position de leader sur le marché énergétique et de répondre à la demande croissante en gaz naturel à l’échelle mondiale.

La société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. Sonatrach, qui gère la majorité des ressources gazières du pays, a déjà annoncé son intention d’atteindre une production de 100 milliards de mètres cubes par an. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser les infrastructures existantes et à explorer de nouveaux gisements gaziers.

Pour atteindre ces objectifs, l’Algérie mise sur plusieurs leviers stratégiques. D’une part, l’investissement massif dans les technologies d’exploration et de production est crucial. D’autre part, le renforcement des partenariats internationaux et l’attraction de capitaux étrangers sont également au cœur de cette stratégie. Ces mesures permettront de maximiser l’exploitation des réserves gazières et d’assurer une production stable et durable.

Parallèlement, l’Algérie cherche à diversifier ses marchés d’exportation. Traditionnellement, l’Europe a été le principal client du gaz algérien. Toutefois, avec la demande croissante en Asie et les opportunités émergentes en Afrique, l’Algérie explore de nouveaux débouchés pour ses exportations de gaz. Cette diversification est essentielle pour réduire la dépendance vis-à-vis de certains marchés et renforcer la résilience économique du pays.

Le pays arabe a su utiliser à son profit le conflit russo-ukrainien. En effet, après le déclenchement de cette guerre, la chaîne d’approvisionnement en gaz a été perturbée en Europe. Dès lors, de nombreuses nations européennes se sont tournées vers l’Algérie dans le but de signer d’importants contrats d’approvisionnement et de garantir leur stock en gaz.