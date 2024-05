« Ghost Shark »: les USA dévoilent une super-arme 

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

Aux États-Unis, l’industrie de la défense tourne à plein régime. Récemment, l’entreprise Anduril a d’ailleurs confirmé avoir finalisé le développement d’une toute nouvelle arme, un drone sous-marin baptisé “Ghost Shark”. Une arme particulièrement convoitée, qui pourrait s’exporter, notamment en Europe et en Océanie.

Ce drone est stupéfiant à bien des égards. Long de 12 mètres, celui-ci peut plonger jusqu’à 6.000 mètres de profondeur environ et dispose d’une portée de 500 kilomètres. Son prix reflète d’ailleurs bien ces caractéristiques, puisqu’il est estimé à 140 millions de dollars américains, l’unité. Et c’est l’Australie qui a décidé de se positionner dessus en premier, lui offrant ainsi de nouvelles possibilités en matière de défense.

Publicité

Un nouveau drone américaine, pour tout changer ?

En effet, Canberra souhaite se prémunir dans le cas où de nouvelles tensions, voire une guerre, viendrait éclater en région indo-pacifique. Sur plusieurs fronts, les tensions sont vives avec la Chine, qui a surtout des vues sur Taïwan, qui connaît quelques soucis avec les Philippines et qui a entamé une “guerre commerciale” avec l’Australie. Mais ce drone sert aussi les intérêts européens.

C’est notamment le cas en Ukraine. Très peu d’informations ont toutefois été dévoilées sur la façon dont cet engin a été utilisé, ni même à quel moment exactement. Mais on sait que Kiev cible de plus en plus la marine russe et il est possible que ces drones Ghost Shark soit entré en service dans le but de sécuriser les zones côtières et éventuellement attaquer certains engins russes.

Une entreprise valorisée à 8 milliards

Valorisée à plus de huit milliards de dollars, l’entreprise Anduril révolution à elle seule l’industrie de l’armement. La raison ? Un logiciel dopé à l’intelligence artificielle, baptisé Lattice. Ce dernier analyse un nombre incalculable de données provenant de drones et autres caméras, radars ou sonars, pour optimiser les usages qui sont faits de ses armes… Au point de devenir l’un des principaux partenaires de l’armée américaine.